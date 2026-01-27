Vuelo de extradición de Erick Moreno, alias 'El Monstruo', tendrá dos escalas antes de llegar a Lima, aseguró Óscar Arriola

Arriola informó que las autoridades continúan con la búsqueda intensa de Johnson Smith Cruz Torres | Fuente: PNP

Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, llegará este 28 de enero a suelo peruano tras haber sido extraditado desde Paraguay, donde se encontraba detenido. El objetivo es que sea procesado por las autoridades judiciales del Perú.

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, precisó que el vuelo que trasladará a Erick Moreno contará con algunas escalas antes de su arribo al país.

“Ya se ha coordinado en algún lugar del país, que hace una escala técnica. Ya se ha coordinado con el médico legista para que sea sometido a un reconocimiento médico legal. Esa primera parada es muy probable que sea en Arequipa. O sea en Cochabamba, Bolivia, hay una parada técnica y luego en Arequipa otra parada técnica de abastecimiento, de revisión de la aeronave, y luego ya vienen para Lima”, precisó.

Óscar Arriola señaló que se están realizando las gestiones para trasladar a Keysi Salvatierra Vigo, pareja de alias 'El Pulpo'

Por otro lado, el general Óscar Arriola también se pronunció sobre la captura de Keysi Salvatierra Vigo, pareja de Johnson Smith Cruz Torres, prófugo y cabecilla de la organización criminal ‘Los Pulpos’. Al respecto, señaló que ya se están realizando las gestiones correspondientes para su traslado al Perú.

Asimismo, informó que las autoridades continúan con la búsqueda intensa de Johnson Smith Cruz Torres, quien cuenta con sentencia de cadena perpetua por el delito de robo agravado.

“Ella es la pareja de Johnson Cruz, ‘El Pulpo’. Pero no solamente es la pareja. Ella está requisitoriada por la justicia peruana por el delito contra la libertad, secuestro. Ella ha participado activamente en el secuestro de un empresario, por eso venía siendo intensamente buscada por la Policía. El gran objetivo es tanto ella como su marido, como el padre de sus hijos, Johnson Cruz, alias ‘El Pulpo’”, aseveró.

Las declaraciones del general Óscar Arriola se dieron luego de participar en las diligencias policiales realizadas en la comisaría de Apolo, en el distrito limeño de La Victoria, luego de la captura de una banda criminal dedicada al robo de 500 computadoras portátiles.