Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

PNP detuvo en el Callao a sujeto con requisitoria internacional: es acusado de doble homicidio en Chile

César Napuri Sarrín (18) registra una notificación roja de Interpol.
César Napuri Sarrín (18) registra una notificación roja de Interpol. | Fuente: Mininter
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Se trata de alias ‘Cachorro’, quien fue ubicado y detenido cuando se desplazaba por la avenida Santa Rosa, en el distrito chalaco de Ventanilla.

Agentes de la Policía Nacional capturaron en el Callao a un ciudadano peruano con requisitoria internacional por su presunta implicancia en un doble homicidio en el vecino país de Chile.

El detenido fue identificado como César Napuri Sarrín (18), alias ‘Cachorro’, quien “registra una notificación roja de Interpol por su vinculación con dos homicidios perpetrados en agosto de 2025 en territorio chileno”, detalló el Ministerio del Interior (Mininter) en un comunicado.

“La intervención se produjo gracias a un minucioso trabajo de inteligencia y seguimiento realizado por agentes del Departamento de Investigación Criminal de Huaral, en coordinación con la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior”, agregó la institución.

La detención de alias ‘Cachorro’

Alias ‘Cachorro’ fue ubicado y detenido cuando se desplazaba por la avenida Santa Rosa, en el sector Pachacútec, en el distrito chalaco de Ventanilla.

Según el Mininter, el sujeto no opuso resistencia al momento de ser intervenido.

Cabe mencionar que César Napuri Sarrín tiene una orden de detención emitida el 11 de septiembre de 2025, por el 3.º Juzgado de Garantía de Santiago de Chile.

“Tras su captura, el intervenido fue trasladado a la Comisaría PNP Pachacútec, donde quedó a disposición de las autoridades competentes para los procedimientos de detención preventiva y extradición”, informó el Ministerio del Interior.

Te recomendamos
Informes RPP

José Antonio Kast llega al Perú como presidente electo de Chile

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, llega al Perú, donde sostendrá una reunión con el mandatario peruano, José Jerí. También se prevé que tenga encuentros privados con diversos sectores. Conozcamos algunos aspectos de la vida del próximo mandatario chileno a continuación.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
PNP Policía Nacional Inseguridad ciudadana Callao Interpol

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA