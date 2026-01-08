PNP detuvo en el Callao a sujeto con requisitoria internacional: es acusado de doble homicidio en Chile

Agentes de la Policía Nacional capturaron en el Callao a un ciudadano peruano con requisitoria internacional por su presunta implicancia en un doble homicidio en el vecino país de Chile.

El detenido fue identificado como César Napuri Sarrín (18), alias ‘Cachorro’, quien “registra una notificación roja de Interpol por su vinculación con dos homicidios perpetrados en agosto de 2025 en territorio chileno”, detalló el Ministerio del Interior (Mininter) en un comunicado.

“La intervención se produjo gracias a un minucioso trabajo de inteligencia y seguimiento realizado por agentes del Departamento de Investigación Criminal de Huaral, en coordinación con la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior”, agregó la institución.



¡Cayó "Cachorro" buscado por la Interpol!



En #Ventanilla, la @PoliciaPeru capturó a ciudadano peruano que contaba con alerta roja internacional y era requerido por la justicia chilena por estar involucrado presuntamente en dos asesinatos ocurridos en agosto de 2025. pic.twitter.com/ZYHriNQzCH — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) January 7, 2026

La detención de alias ‘Cachorro’

Alias ‘Cachorro’ fue ubicado y detenido cuando se desplazaba por la avenida Santa Rosa, en el sector Pachacútec, en el distrito chalaco de Ventanilla.

Según el Mininter, el sujeto no opuso resistencia al momento de ser intervenido.

Cabe mencionar que César Napuri Sarrín tiene una orden de detención emitida el 11 de septiembre de 2025, por el 3.º Juzgado de Garantía de Santiago de Chile.

“Tras su captura, el intervenido fue trasladado a la Comisaría PNP Pachacútec, donde quedó a disposición de las autoridades competentes para los procedimientos de detención preventiva y extradición”, informó el Ministerio del Interior.

