Un muerto y dos heridos graves en ataque armado contra combi en el límite de Surco y SJM

El crimen ocurrió en el Paradero Soyuz, en plena Panamericana Sur. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Las bandas criminales siguen sembrando el terror en Lima. Esta vez, un hombre murió y dos personas resultaron gravemente heridas en un ataque armado contra una combi en plena Panamericana Sur, en el límite de los distritos Surco y San Juan de Miraflores (SJM).

Según testigos consultados por RPP, la unidad -que ofrecía servicio de colectivo hacia Ica- estaba estacionada en el llamado Paradero Soyuz -frente al Mall del Sur-, cuando de pronto aparecieron sujetos armados que, sin mediar palabra, dispararon múltiples veces contra el conductor.

En la ráfaga de disparos, murió un pasajero, que estaba en el asiento del copiloto, mientras que el chofer y otra usuaria resultaron gravemente heridos.

El conductor fue trasladado de emergencia al Hospital María Auxiliadora, en SJM; mientras que la pasajera fue derivada al Hospital Casimiro Ulloa, en Miraflores. Ambos permanecen internados con pronóstico reservado.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar del ataque armado y establecieron un perímetro, donde los peritos encontraron hasta 11 casquillos de bala.

Debido a la ferocidad del atentado, todo apunta que se trata de un crimen vinculado a cobro de cupos extorsivos. No obstante, esto tendrá que ser dilucidado durante el proceso.

Fuentes policiales consultadas por RPP identificaron a la víctima mortal como Yuri Percy Cuentas Simeón, pasajero de la combi. Los nombres de los heridos no han sido confirmados oficialmente.

Al cierre de este informe, el cadáver del pasajero asesinado permanecía en el lugar del atentado, a la espera de ser trasladado a la Morgue Central de Lima.

