Callao: intervienen a dos adolescentes sospechosos de asesinar a taxista

Agentes de la Policía Nacional retuvieron a dos adolescentes, de 16 y 17 años, sospechosos de estar involucrados en el asesinato de un taxista esta madrugada, en el cruce de la avenida Nicolás de Piérola y el jirón Uruguay, al costado de la parroquia Inmaculada Concepción, en la provincia constitucional del Callao.

Fuentes policiales consultadas por RPP indicaron que los menores fueron intervenidos a unas cuatro cuadras del lugar donde ocurrió el crimen, tras lo cual fueron trasladados a la sede del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Callao.

Las pesquisas apuntan a los sospechosos pidieron el taxi por aplicativo y, tras abordar la unidad, amenazaron al conductor para robarle. El hombre se habría resistido al asalto, lo que motivó que los delincuentes juveniles lo maten en represalia.

El taxista fue identificado como Sergio Rodríguez Aponte, de 28 años, cuyo cadáver ya fue trasladado ya a la Morgue Central del Callao, para continuar con las diligencias.

En tanto, los adolescentes permanecen en la sede del Depincri Callao, que quedó a cargo del proceso. Al cierre de este informe, se supo que los pasaron exámenes en la sede de Medicina Legal de Lima, tras lo cual retornaron a la dependencia policial chalaca.



Callao, escenario de hechos de violencia

Lamentablemente, este no ha sido un caso aislado en el Callao. En otro punto de la provincia constitucional, un hombre fue asesinado dentro de una vivienda en la urbanización Ciudad del Pescador.

Según testigos, la víctima habría ingresado al predio en un intento por escapar de sus verdugos, pero fue seguida hasta adentro y baleada a sangre fría.

Cabe mencionar que, de acuerdo con el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), durante el 2025 el Callao registró 192 homicidios, cifra que pone en evidencia la problemática en el primer puerto.