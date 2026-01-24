Capturan a presuntos integrantes de 'Los Apretones del Cono Norte', banda criminal que estaría liderada por interno de penal

Un interno penitenciario sería presuntamente el cabecilla de la mencionada banda criminal. | Fuente: PNP

En un operativo, la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a dos presuntos integrantes de 'Los Apretones del Cono Norte', banda criminal dedicada a la extorsión en distintos distritos de Lima Norte.

En conferencia de prensa, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, informó que una de las detenidas fue identificada como Jasmín Soriano Calderón, quien habría participado en varios atentados a comerciantes y empresas de transporte público del norte de la capital.

Asimismo, Arriola señaló que Soriano Calderón también estaría vinculada con un interno de un centro penitenciario, quien presuntamente sería el cabecilla de la mencionada banda criminal.

“Se ha capturado a tres integrantes de una banda que comete el delito de extorsiones contra empresas de transporte situadas en el Cono Norte. Dada la versión de uno de los detenidos, quien ejecuta las amenazas extorsivas a través del teléfono, es un interno de un establecimiento penal, al cual nos vamos a dirigir en estos mismos momentos, luego de la corroboración de las de las informaciones con el Ministerio de Justicia”, sostuvo Arriola.

El presidente de la República, José Jerí, quien también participó en la conferencia de prensa, anunció operativos y requisas en los centros penitenciarios con el apoyo de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), institución que reemplazará al Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

“Lo que vamos a hacer a partir de ahora, el día de hoy más tarde, es justamente evidenciar ese nivel de coordinación que aún existe. Parte del reto de la superintendencia es comenzar a cortar esos niveles de comunicación. Hay todavía vulneración al sistema y es ahí donde estamos trabajando con el Ministerio de Justicia con lo que todavía es -al día de hoy- el INPE para comenzar a cortar los circuitos de comunicación, libretas, papeles, anotaciones. La Superintendencia es una de las medidas que vamos a aplicar para comenzar a controlar y disminuir la incidencia o la fuente criminal que es justamente los penales”, aseveró el mandatario.

Objetos incautados

Durante el operativo, la Policía Nacional incautó a los presuntos integrantes de la banda criminal dos teléfonos celulares que presuntamente eran usados para realizar sus operaciones delictivas contra las empresas de transporte ubicadas en los distritos de Lima Norte, entre ellos Los Olivos, Ancón y Puente Piedra.