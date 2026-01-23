Óscar Arriola: “Un número considerable” de empresas de transporte ha dejado de pagar cupos tras golpes a bandas criminales

Óscar Arriola se reunió con transportistas de la empresa Santa Catalina. | Fuente: RPP / Alex Juárez

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, aseguró que “un número considerable” de empresas de transporte de Lima y Callan ha dejado de pagar cupos extorsivos, tras los distintos golpes que se han dado contra distintas organizaciones criminales.

El alto mando, que no precisó el número de empresas que ya no son extorsionadas, resaltó recientes capturas claves en la lucha contra el crimen, como la del cabecilla delincuencial alias ‘Chon’, que para la PNP está a la altura del peligroso Erick Moreno Hernández, actualmente recluido en Paraguay.

“Es un número considerable (de empresas que ya no son extorsionadas), y eso depende de la desarticulación de las organizaciones criminales. Por citar un ejemplo, la captura que hubo del alias ‘Chon’, que venía extorsionando a trece empresas de transporte”, manifestó.

“Yo reconozco el coraje de los dirigentes de esta empresa (Santa Catalina) y de todas las empresas que han denunciado (extorsiones). Cuando denuncian, es como si se activara rápidamente a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público”, añadió.



Óscar Arriola declaró a la prensa tras reunirse con transportistas en SJL. | Fuente: RPP

Despliegue policial

El jefe policial indicó que, pese al déficit de personal, se ha dispuesto una estrategia táctica, que combina la presencia de efectivos uniformados con agentes encubiertos, vestidos de civil, en las unidades y en los paraderos de transporte público.

“Salen efectivos uniformados y efectivos de civil, vale decir, de inteligencia; y en los paraderos, en los estos lugares, con toda seguridad que está gente de inteligencia y también en otros lugares”, remarcó.

“Y no lo hacemos en los horarios establecidos, sino que acá se ha hecho una estrategia de tal forma de tratar de cubrir, con el déficit de personal que tenemos, pero con todo el compromiso y la vocación estar en todos los lados”, añadió.

El comandante general de la PNP brindó estas declaraciones tras reunirse con transportistas de la empresa Santa Catalina, en el distrito de San Juan de Lurigancho.



