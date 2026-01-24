Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Mototaxista fue asesinado cuando llegaba a su casa en Villa El Salvador

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Según testigos, el transportista fue interceptado por sujetos armados, que le dispararon a sangre fría.

Lima
00:00 · 01:44
Vecinos aseguraron que no es la primera vez que atentan contra un transportista.
Vecinos aseguraron que no es la primera vez que atentan contra un transportista. | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana

Siguen los atentados contra transportistas, pese al estado de emergencia vigente en Lima y Callao. Esta vez, un mototaxista fue asesinado a balazos, cuando regresaba a su casa, en el distrito limeño de Villa El Salvador (VES), al sur de la capital.

Según testigos consultados por RPP, el transportista -identificado como Alex León Rodríguez- fue interceptado por dos personas a bordo de una motocicleta, que le dispararon múltiples veces; tras lo cual huyeron con dirección a la avenida Pastor Sevilla.

León Rodríguez, malherido, fue trasladado al Hospital de Emergencias Villa El Salvador, pero los médicos no pudieron hacer nada. Las lesiones sufridas fueron mortales.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar del ataque armado y establecieron un perímetro, para comenzar con las diligencias de ley. En las inmediaciones, los peritos encontraron hasta nueve casquillos de bala, lo que habla a las claras de la violencia del atentado.

Se desconoce el móvil del crimen, pero todo apunta a un caso vinculado a extorsiones contra los mototaxistas. De hecho, vecinos de VES aseguraron que no es la primera vez que ocurre un crimen contra estos transportistas.

“Creo que por cupo nomás lo han matado. Lo han seguido y lo han matado. (Ha habido) varias muertes, más que todo por cupo”, refirió una señora, cuya identidad mantenemos en reserva por seguridad.

Este asesinato no es un caso aislado contra transportistas. En Puente Piedra, al otro extremo de Lima, el chofer de un colectivo fue baleado por un sicario que se hizo pasar como pasajero. Este conductor salvó de morir, pero resultó herido en el ataque armado.

Te recomendamos
Informes RPP

¿Inversión sin límites? Candidatos presidenciales invierten millones de soles en campañas por redes sociales?

En la actual campaña electoral, las redes sociales se han convertido en el escenario estratégico para la propaganda política. Entre los aspirantes a la presidencia que destinan fuertes cantidades de dinero a la pauta digital, destaca José Luna, de Podemos Perú, que proyecta invertir un millón de soles cada mes en el tramo final de su carrera hacia Palacio de Gobierno. Con más del 70 % de los peruanos conectados a estas plataformas, los partidos políticos han volcado sus recursos hacia el ecosistema digital para asegurar el voto de la población.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Villa El Salvador VES Inseguridad ciudadana Policía Nacional

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA