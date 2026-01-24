Mototaxista fue asesinado cuando llegaba a su casa en Villa El Salvador

Vecinos aseguraron que no es la primera vez que atentan contra un transportista. | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana

Siguen los atentados contra transportistas, pese al estado de emergencia vigente en Lima y Callao. Esta vez, un mototaxista fue asesinado a balazos, cuando regresaba a su casa, en el distrito limeño de Villa El Salvador (VES), al sur de la capital.

Según testigos consultados por RPP, el transportista -identificado como Alex León Rodríguez- fue interceptado por dos personas a bordo de una motocicleta, que le dispararon múltiples veces; tras lo cual huyeron con dirección a la avenida Pastor Sevilla.

León Rodríguez, malherido, fue trasladado al Hospital de Emergencias Villa El Salvador, pero los médicos no pudieron hacer nada. Las lesiones sufridas fueron mortales.



Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar del ataque armado y establecieron un perímetro, para comenzar con las diligencias de ley. En las inmediaciones, los peritos encontraron hasta nueve casquillos de bala, lo que habla a las claras de la violencia del atentado.

Se desconoce el móvil del crimen, pero todo apunta a un caso vinculado a extorsiones contra los mototaxistas. De hecho, vecinos de VES aseguraron que no es la primera vez que ocurre un crimen contra estos transportistas.

“Creo que por cupo nomás lo han matado. Lo han seguido y lo han matado. (Ha habido) varias muertes, más que todo por cupo”, refirió una señora, cuya identidad mantenemos en reserva por seguridad.

Este asesinato no es un caso aislado contra transportistas. En Puente Piedra, al otro extremo de Lima, el chofer de un colectivo fue baleado por un sicario que se hizo pasar como pasajero. Este conductor salvó de morir, pero resultó herido en el ataque armado.

