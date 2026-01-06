PNP desbarató red de trata de personas y rescató a víctimas de explotación sexual en SJL

Nuevo golpe al crimen. Agentes de la Policía Nacional desarticularon una presunta organización criminal dedicada a la trata de personas y logró rescatar a varias víctimas de explotación sexual, en un operativo realizado en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), al este de Lima.

En un comunicado, el Ministerio del Interior (Mininter) indicó que las fuerzas del orden intervinieron un local nocturno de la avenida Próceres de la Independencia, logrando la detención de tres presuntos integrantes de la organización.

Los sospechosos fueron identificados por el Mininter como Clever Pascacio (40), Roberto Gonzáles (44) y Luis Cántaro (20).



Mujeres rescatadas

En el lugar, las autoridades lograron rescatar a ocho mujeres, entre peruanas y extranjeras, que eran víctimas de amenazas y coacción con fines de explotación sexual.

“Asimismo, se incautaron S/ 553 en efectivo, equipos celulares, un talonario de tickets, un DVR y un POS”, detalló el Mininter en el citado comunicado.

Los intervenidos fueron trasladados a la sede de la Dirección de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la PNP, “donde se vienen realizando los exámenes de ley y las diligencias correspondientes conforme al marco legal vigente”.

Cabe mencionar que, en las últimas semanas, se logró desarticular la organización criminal ‘Los de Macaro’, presuntamente dedicada a la trata de personas y a la explotación sexual en el distrito de San Martín de Porres (SMP): el Poder Judicial dictó prisión preventiva contra siete presuntos integrantes de esta red criminal.

