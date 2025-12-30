Dictan prisión preventiva contra ‘Los de Macaro’: detenidos son acusados de pertenecer a una presunta banda vinculada a la explotación sexual en SMP

El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra siete presuntos integrantes de ‘Los de Macaro’, acusados de integrar una banda criminal vinculada a la trata de personas y a la explotación sexual en el distrito de San Martín de Porres (SMP), al norte de Lima.

En un comunicado, el Ministerio Público destacó que la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Norte logró que se dicten 18 meses de prisión preventiva contra el ciudadano extranjero Enyerbe Ovalles (21) -presunto cabecilla de la organización-, “por la presunta comisión de los delitos de explotación sexual; fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos y residuos peligrosos; fabricación, comercialización, uso o porte de armas y municiones; falsedad genérica; y banda criminal”.

“La Fiscalía también consiguió que se dicten 18 meses de prisión preventiva contra los extranjeros Víctor Borjas (40), Luis Peña (32), Carlos Vásquez (29), Francisco Rojas (18), Yaneidys Blanca (26) y Juniaris Martínez (21), por la presunta comisión de los delitos de favorecimiento a la explotación sexual y banda criminal”, agregó la institución.

Como se recuerda, el pasado 18 de diciembre, la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, ejecutó un operativo que permitió la desarticulación de esta presunta organización delictiva, acusada de estar dedicada a la explotación sexual de ciudadanas extranjeras en SMP.

En la operación, las autoridades allanaron cinco inmuebles, entre ellos tres hoteles y una casa de apuestas; logrando la detención preliminar de siete de integrantes de la banda.



Testimonio clave

El Ministerio Público informó que, durante la audiencia de prisión preventiva, la fiscal Sharon Ramírez Samaniego -a cargo del caso- presentó el testimonio de una víctima de la organización, que logró escapar y denunciar el caso ante una ONG de su país, “provocando que la Policía y la Fiscalía tomen conocimiento del hecho”.

Según la Fiscalía, esta mujer fue captada por uno de los miembros de la banda en los alrededores del Terminal Terrestre Plaza Norte, tras lo cual se le indicó que debía brindar servicios sexuales “por las primeras cuadras de la avenida Tomás Valle y que tenía prohibido salir de dicha zona”.

“Fue así que la víctima -de manera coordinada y mediante la repartición de funciones- fue explotada sexualmente por la banda, llegando incluso a ser internada en el hospital luego que fuera encerrada y sometida a tratos humillantes por reclamar que Luis Peña y otros integrantes de ‘Los de Macaro’ se apoderaran del dinero que había juntado”, indicó el Ministerio Público.

Cabe mencionar que, de acuerdo con el Ministerio Público, la Policía verificó que Enyerbe Ovalles utilizaba otro nombre para evadir a la justicia, “provocando que también sea investigado por falsedad genérica”.

