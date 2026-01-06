Trujillo: PNP detuvo a presunto implicado en atentado con explosivos del pasado 14 de agosto [VIDEO]

El ataque habría estado dirigido contra un integrante de ‘Los Pulpos’. | Fuente: PNP

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en las últimas horas a José Orlando Llajaruna Osorio (19), uno de los presuntos involucrados en el atentado con explosivos perpetrado en la avenida Perú, en la ciudad de Trujillo (región La Libertad), el 14 de agosto pasado.

La detención tuvo lugar en el sector Miguel Grau, del distrito trujillano de El Porvenir, donde los agentes ejecutaron una orden de descerraje, allanamiento e incautación de evidencias en la vivienda del sospechoso, informó el corresponsal de RPP en la región norteña.

El operativo estuvo a cargo de la Sección de Investigaciones Especiales de la División de Investigación Criminal, bajo la dirección del general PNP Franco Moreno Panta, jefe de la Región Policial La Libertad, detalló nuestro periodista.

Como se recuerda, en el atentado con explosivos del pasado 14 de agosto de 2025, siete personas resultaron heridas; mientras que la onda expansiva dañó a una veintena de viviendas de las inmediaciones, afectando a un centenar de familiar.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la Policía Nacional destacó la ejecución de este operativo, que permitió la captura del sospechoso, quien sería el “propietario del vehículo que habría sido utilizado” en el atentado.



Así fue el operativo que culminó con la detención del sospechoso. | Fuente: PNP

¿Cuál fue el objetivo del atentado en Trujillo?

Las versiones preliminares han determinado que este ataque con explosivos tenía como objetivo la vivienda de un hombre identificado como Sergio Bolaños, sindicado por la Policía como presunto integrante de la organización criminal ‘Los Pulpos’.

Este sujeto habría huido a Lima, donde -a inicios de diciembre del 2025- fue asesinado a balazos por sicarios en plena avenida Brasil -entre los distritos Jesús María y Breña-, a pocas cuadras del domicilio del presidente José Jerí.

