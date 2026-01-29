Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

SJL: ataque armado contra patio de maniobras de la empresa El Mandarino deja dos choferes heridos

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Las cámaras de seguridad de la zona captaron a un sujeto armado llegar en motocicleta al paradero de la empresa y abrir fuego varias veces.

Lima
00:00 · 01:05
SJL
Los heridos fueron evacuados a distintos hospitales de la capital. | Fuente: RPP

Dos choferes de la empresa de transportes Consorcio Mandarino, conocida popularmente como ‘El Mandarino’, resultaron heridos de gravedad en un ataque armado, perpetrado a plena luz del día en San Juan de Lurigancho (SJL).

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el violento ataque, ocurrido al promediar las nueve de la mañana de este jueves, 29 de enero, en el patio de maniobras de la empresa, ubicada en el jirón El Collar.

En las imágenes, a las que RPP tuvo acceso, se observa a un sujeto armado llegar en motocicleta al paradero de la empresa, tras lo cual realiza varios disparos contra los transportistas.

Las balas impactaron contra dos choferes de la empresa, que resultaron heridos de consideración y fueron trasladados de emergencia al Hospital San Juan de Lurigancho y al Hospital Nacional Hipólito Unanue, respectivamente.

Cámaras de seguridad captaron el violento ataque.
Cámaras de seguridad captaron el violento ataque. | Fuente: Difusión

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar del ataque armado y comenzaron las diligencias correspondientes, enfocadas en identificar al pistolero. Para este fin, las imágenes de las cámaras de seguridad serán determinantes.

Todo apunta a un ataque vinculado a extorsiones contra los transportistas, pero fuentes policiales consultadas por RPP indicaron que el dueño de la empresa ha negado estar siendo amenazado.

Cabe mencionar que, en agosto de 2024, un chofer de una combi de la empresa ‘El Mandarino’ fue asesinado a balazos, en un paradero del cruce de las avenidas Revolución y Túpac Amaru, en el distrito limeño de Comas.

Te recomendamos
Informes RPP

Tambores de guerra en Medio Oriente: El mundo en vilo ante la advertencia de Trump a Irán

La tensión entre Estados Unidos e Irán ha escalado a niveles críticos tras el envío de una flota militar y las amenazas del presidente Donald Trump de actuar “con rapidez y violencia” si Teherán no acepta un acuerdo que limite estrictamente su programa nuclear. El conflicto actual entre Irán y Estados Unidos tiene raíces que se hunden en décadas de desconfianza mutua, como señala el siguiente informe:
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
SJL El Mandarino Inseguridad ciudadana Policía Nacional San Juan de Lurigancho

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA