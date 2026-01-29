SJL: ataque armado contra patio de maniobras de la empresa El Mandarino deja dos choferes heridos

Los heridos fueron evacuados a distintos hospitales de la capital. | Fuente: RPP

Dos choferes de la empresa de transportes Consorcio Mandarino, conocida popularmente como ‘El Mandarino’, resultaron heridos de gravedad en un ataque armado, perpetrado a plena luz del día en San Juan de Lurigancho (SJL).

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el violento ataque, ocurrido al promediar las nueve de la mañana de este jueves, 29 de enero, en el patio de maniobras de la empresa, ubicada en el jirón El Collar.

En las imágenes, a las que RPP tuvo acceso, se observa a un sujeto armado llegar en motocicleta al paradero de la empresa, tras lo cual realiza varios disparos contra los transportistas.

Las balas impactaron contra dos choferes de la empresa, que resultaron heridos de consideración y fueron trasladados de emergencia al Hospital San Juan de Lurigancho y al Hospital Nacional Hipólito Unanue, respectivamente.

