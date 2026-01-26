SJL: menor de 12 años fallece en incendio registrado en vivienda multifamiliar durante la madrugada

Una menor de 12 años perdió la vida en un incendio registrado este lunes en una vivienda multifamiliar ubicada en la avenida Machu Picchu, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL).

Según testigos, el siniestro se originó en horas de la madrugada, cuando la víctima mortal y su hermana de 5 años se encontraban solas en el inmueble, sin compañía de sus padres.

Víctima mortal no pudo ser rescatada

Los vecinos indicaron que el fuego comenzó a propagarse rápidamente desde el interior de la vivienda. De acuerdo con las autoridades, la menor fallecida presentaba una condición de salud que le impidió reaccionar a tiempo y murió debido a graves quemaduras. En tanto, la niña de 5 años logró salir a tiempo y ponerse a buen recaudo.

Los padres de las menores llegaron al lugar e intentaron ingresar a la vivienda para rescatar a su hija. Sin embargo, la intensidad del fuego les ocasionó quemaduras, por lo que tuvieron que ser auxiliados. Lamentablemente, la menor de 12 años ya no pudo ser salvada.

Hasta el lugar llegaron efectivos del Cuerpo General de Bomberos, quienes lograron controlar el incendio y asegurar la zona. La Policía Nacional también se hizo presente en la zona e inició las diligencias correspondientes para determinar las causas del incendio y las circunstancias que rodean la muerte de la menor.