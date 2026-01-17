PNP desarticuló banda delincuencial presuntamente integrada por menores de 15 y 17 años en San Juan de Miraflores

La Policía Nacional desarticuló una organización criminal presuntamente integrada por tres menores de edad, de entre 15 y 17 años.

La detención ocurrió en el cruce de la avenida Miguel Iglesias y el jirón Alemania, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores (SJM).

Según la PNP, dicha organización se dedicaría a robos y asaltos a mano armada en distritos de Lima Sur, como San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, describió cómo operaban estos delincuentes juveniles.

"Bajan de un vehículo, encañonan a las víctimas y les roban todas las pertenencias. Y si están cuadrados en los frontis de los domicilios, aprovechando que se están despidiendo o conversando cuestiones complementarias, inmediatamente son asaltados con mano armada y desvalijados de todas las pertenencias de valor y todo lo que puedan llevarse en un lapso de 30 segundos o un minuto", declaró.

Junto con los adolescentes fueron detenidos Paolo Retamozo Díaz (20) y María Fernanda Varela Arce (21), quienes serán denunciados por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de robo a mano armada y uso o porte de arma de fuego y municiones.

Arriola se pronuncia sobre fallo del TC

Óscar Arriola calificó como "un retroceso" el fallo del Tribunal Constitucional (TC), que declaró inconstitucional la ley que permitía juzgar como adultos a los adolescentes de 16 y 17 años.

El jefe policial consideró esta decisión del TC como una consecuencia negativa en la lucha contra la criminalidad.

"Yo considero que sí es un retroceso y esto me puede traer siquiera algún tipo de problema, pero yo siempre estoy acostumbrado a decir la verdad y muy funesto que va a traer consecuencias y ustedes la van a ver", declaró Arriola.

Como se recuerda, la presidenta del TC, Luz Pacheco, informó que su institución determinó la inconstitucionalidad de la ley, porque los menores de edad son sujetos protegidos por tratados internacionales y por la Constitución, lo que impide que reciban el mismo trato judicial que una persona mayor de edad.

La magistrada agregó que, aunque estos adolescentes cometan delitos graves, deben recibir un tratamiento y una condena proporcional a su edad y al grado de responsabilidad que asumen.