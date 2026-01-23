Peligro en SMP: conductores y motociclistas participan en piques ilegales [VIDEO]

Este video fue enviado por un vecino al Rotafono. | Fuente: Rotafono

Peligro latente. Vecinos de San Martín de Porres (SMP), al norte de Lima, denunciaron que diversos conductores y motocicletas están participando en carreras clandestinas en plena vía pública.

A través del Rotafono de RPP, residentes señalaron que los llamados piques ilegales se realizan entre las avenidas Los Olivos y Canta Callao, en horas de la noche y madrugada.

“En la avenida Los Olivos con Canta Callao, nuevamente están haciendo piques, tanto de autos como de motos”, refirió un vecino, visiblemente mortificado por esta situación.

Los denunciantes aseguraron que los conductores y motociclistas que participan en estas carreras bloquean la calle, impidiendo el libre tránsito.



¿Inacción de las autoridades?

Los residentes se mostraron indignados por esta situación, que se repite constantemente, pese al estado de emergencia en vigor en Lima y Callao.

Según denunciaron, agentes de la Policía Nacional y miembros del Ejército suelen quedarse apostados en inmediaciones del óvalo Naranjal, a escasas cuadras de donde se realizan los piques ilegales.

“La Policía está en el Óvalo Naranjal con los militares. Están cuadrados ahí, no se mueven para nada de ahí. Saben que hay piques y no son capaces de ir y botar a toda esa gente”, se quejó un vecino.

Los vecinos hicieron un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto, antes de que ocurra un accidente con consecuencias fatales.

