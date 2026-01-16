Incertidumbre tras hallazgo de cuerpo de mujer en calle de SMP: esto es lo que se sabe del caso [VIDEO]

Cámaras de seguridad captaron a desconocidos arrojar el cadáver a la vía pública. | Fuente: RPP

Gran incertidumbre ha causado el hallazgo del cadáver de una joven de unos 30 años en una calle de San Martín de Porres (SMP). Más de 12 horas después de descubierto el cuerpo, las autoridades aún no logran identificar a la víctima.

Todo comenzó la mañana del jueves, 15 de enero, cuando tres sujetos no identificados llegaron bordo de un mototaxi a la calle C, cerca del cruce de las avenidas Pacasmayo y Prolongación Naranjal, en el citado distrito del norte de Lima. Dos de los desconocidos descendieron y bajaron el cuerpo, que estaba oculto dentro de un colchón.

Las cámaras de seguridad captaron el accionar de los sospechosos. En las imágenes, a las que RPP tuvo acceso, se observa a uno de los sujetos tapar la placa del mototaxi con un trapo con la intención de no ser identificado, mientras que su cómplice deja el colchón en la vía pública.

Segundos después, los tres desconocidos escapan raudamente con dirección a la avenida Pacasmayo.

Al poco tiempo, los vecinos descubrieron el cadáver y llamaron a la Policía Nacional, que acudió al punto y estableció un perímetro para comenzar con las diligencias de ley.

Mujer no identificada

Peritos de criminalística recabaron pruebas en la zona, tras lo cual el fiscal de turno ordenó el levantamiento del cadáver y su posterior traslado a la Morgue Central de Lima, donde este viernes será sometido a la necropsia correspondiente.

Un equipo de RPP llegó esta mañana a la Morgue Central de Lima y conversó con personal de la sede fiscal, que confirmó que hasta el momento la mujer no ha podido ser identificada.

Todo apunta a que se trata de una ciudadana venezolana, pero esto deberá ser establecido con las investigaciones del caso.

Según los peritos a cargo, el cuerpo de la víctima presenta 12 cortes profundos provocados por un arma punzocortante, lo que presumiblemente habría sido la causa de la muerte.



Identificación de los sospechosos

En un comunicado, el Ministerio Público informó que el Segundo Despacho de la Décimo Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte se encuentra investigando el caso, a fin de dilucidar las causas de la muerte de la mujer e identificar a los responsables.

“El Despacho realizó el levantamiento de cadáver junto a las médico legistas y peritos de criminalística, y condujo jurídicamente las pericias de criminalística en el lugar de los hechos”, indicó la institución.

Las diligencias iniciales contemplaron recabar el protocolo de necropsia, los registros de las cámaras de seguridad y las pericias de criminalística, entre otras.

La identificación de las personas que arrojaron el cadáver en la calle será determinante, a fin de establecer responsabilidades. Estos sujetos no necesariamente serían los asesinos, pero sus declaraciones podrían terminar por esclarecer lo ocurrido.

