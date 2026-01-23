Sereno de SMP fue agredido salvajemente por dos sujetos que bebían licor en la vía pública [VIDEO]

Vecinos grabaron la brutal agresión sufrida por el sereno. | Fuente: RPP

Un sereno de la Municipalidad de San Martín de Porres (SMP) fue brutalmente agredido por dos sujetos que estaban bebiendo licor en la vía pública, en la asociación Vista Hermosa, en la zona de Chuquitanta, en este distrito del norte de Lima.

El agente, identificado como Arnaldo Cruz, acudió al lugar ante el llamado de vecinos, que reportaron que dos personas se encontraban libando bebidas alcohólicas en plena calle.

El sereno abordó a los hombres, a quienes les pidió que se retiren del lugar. Sin embargo, estas personas reaccionaron mal y se enfrentaron al agente, a quien golpearon salvajemente, hasta hacerlo caer al suelo.

Debido a la golpiza, el efectivo del Serenazgo sufrió heridas en la cabeza y en la ceja.



Sereno cuenta lo ocurrido

En diálogo con RPP, el agente Cruz contó lo ocurrido: “Acudí a dar unas recomendaciones para que se retiren del lugar por estar tomando bebidas alcohólicas en la vía. (...) El sujeto se altera, me golpea mi hombro izquierdo y mi clavícula”.

Además, denunció que sufrió heridas en el rosto y la cabeza. “Tengo la ceja izquierda hinchada, producto de una piedra en el cerebro, (en el) lado izquierdo, a la altura de la sien, (está) hinchado”, sentenció.

Al cierre de este informe, el agente pasó por exámenes médicos en un hospital, a fin de descartar alguna lesión interna.

El sereno pidió que el caso sea investigado con celeridad y que los agresores, que ya han sido detenidos, sean castigados ejemplarmente.

La investigación de esta salvaje agresión está a cargo de la Comisaría PNP de Laura Caller.

