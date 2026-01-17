Tras una feroz persecución por las calles de Miraflores, capturan a tres presuntos delincuentes [VIDEO]

Los intervenidos pertenecerían a la banda criminal ‘Los Malditos del Cupo’. | Fuente: RPP

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a tres presuntos delincuentes, tras una feroz persecución por las calles de Miraflores. Los sospechosos, que se desplazaban a bordo de un automóvil, habrían participado en diversos ilícitos en este tradicional distrito capitalino.

Los presuntos asaltantes fueron identificados con herramientas de inteligencia artificial (IA), cuando ingresaron a Miraflores -a través de la Vía Expresa de Paseo de la República-; tras lo cual se desplegó un plan cerco para detenerlos.

Al verse descubiertos por las fuerzas del orden, los sospechosos aceleraron y se dieron a la fuga, desplazándose por diversas avenidas del distrito, hasta que finalmente fueron interceptados en la cuadra tres de la calle San Martín.

El general PNP Francisco Vargas, jefe de la Región Policial Lima Centro, indicó que los intervenidos pertenecerían a la banda criminal ‘Los Malditos del Cupo’.

“Estos señores venían raqueteando prácticamente en San Isidro, Miraflores, en Surco. Consecuentemente, es importante señalar que gracias a las cámaras de San Isidro y la rápida intervención también del Serenazgo de Miraflores, junto con su Policía Nacional, con inteligencia de la Policía Nacional, han logrado controlar a esta banda”, manifestó.

