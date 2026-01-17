Últimas Noticias
Tras una feroz persecución por las calles de Miraflores, capturan a tres presuntos delincuentes [VIDEO]

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Los sospechosos, que se desplazaban a bordo de un automóvil, habrían participado en asaltos al paso en Miraflores. Estos sujetos fueron identificados gracias a herramientas de inteligencia artificial.

Policiales
Miraflores
Los intervenidos pertenecerían a la banda criminal ‘Los Malditos del Cupo’. | Fuente: RPP

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a tres presuntos delincuentes, tras una feroz persecución por las calles de Miraflores. Los sospechosos, que se desplazaban a bordo de un automóvil, habrían participado en diversos ilícitos en este tradicional distrito capitalino.

Los presuntos asaltantes fueron identificados con herramientas de inteligencia artificial (IA), cuando ingresaron a Miraflores -a través de la Vía Expresa de Paseo de la República-; tras lo cual se desplegó un plan cerco para detenerlos.

Al verse descubiertos por las fuerzas del orden, los sospechosos aceleraron y se dieron a la fuga, desplazándose por diversas avenidas del distrito, hasta que finalmente fueron interceptados en la cuadra tres de la calle San Martín.

El general PNP Francisco Vargas, jefe de la Región Policial Lima Centro, indicó que los intervenidos pertenecerían a la banda criminal ‘Los Malditos del Cupo’.

“Estos señores venían raqueteando prácticamente en San Isidro, Miraflores, en Surco. Consecuentemente, es importante señalar que gracias a las cámaras de San Isidro y la rápida intervención también del Serenazgo de Miraflores, junto con su Policía Nacional, con inteligencia de la Policía Nacional, han logrado controlar a esta banda”, manifestó.

Los sospechosos fueron detenidos en la tercera cuadra de la calle San Martín.
Los sospechosos fueron detenidos en la tercera cuadra de la calle San Martín. | Fuente: Municipalidad de Miraflores

Involucrados en crímenes pasados

Los detenidos fueron identificados como Christian Omar Saldaña Veliz (31), Jesús Adrián Sáenz Álvarez (26) y Carlos Eduardo Estacio Palacios (38), este último presunto cabecilla de la organización, según el alto mando.

Según fuentes policiales consultadas por RPP, los detenidos presentan antecedentes por robo agravado, tenencia ilegal de arma de fuego, entre otros ilícitos.

De hecho, en un comunicado, el municipio de Miraflores informó que la unidad en la que se desplazaban los sospechosos habría estado involucrada en el robo de un celular con arma de fuego el pasado 10 de enero, en la calle Narciso de la Colina. 

“En esa ocasión, la agraviada indicó que detrás de la moto con la que le robaron circulaba el vehículo en mención. Adicionalmente, de acuerdo con la Policía Nacional del Perú (PNP) el Chevrolet participó en un robo agravado en Surquillo hace dos días”, refirió la comuna miraflorina.

