La Molina: capturan a sujeto que habría intentado depositar cheques fraudulentos por más de S/ 30 mil

El sujeto será procesado por los ilícitos cometidos. | Fuente: PNP

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un sujeto sospechoso de haber intentado realizar una operación bancaria fraudulenta en un centro comercial del distrito de La Molina, al este de Lima.

El comandante PNP Carlo Zegarra Parra, jefe de la Unidad de Seguridad Bancaria, indicó que el hombre intentó depositar dos cheques bancarios, uno por más de 22 000 soles y otro por más de 8 000 soles; los cuales resultaron ser falsos.

“La persona ha sido intervenida cuando estaba a punto de estafar a una empresa con un cheque fraudulento por la cantidad de 22 836 soles y otro cheque por la cantidad de 8 238 soles”, declaró el alto mando.

“De esta manera, la Policía Nacional del Perú saca de las calles a estas personas que vienen cometiendo estos delitos fraudulentos contra los usuarios del sistema financiero”, añadió.



Crimen en investigación

El jefe policial indicó que hace apenas una semana esta persona habría estafado a una empresa con un monto superior a los 22 mil dólares, utilizando similar modalidad delictiva.

El sujeto, identificado por la Policía Nacional como Marco Baltazar (41), fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, para continuar con las diligencias de ley.

Cabe mencionar que entregar cheques sin fondos o falsos constituye un delito en el Perú, de acuerdo con el Código Penal, y puede ser castigado con una pena de hasta cuatro años de cárcel.

