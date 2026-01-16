Detienen a presunto implicado en caso de mujer hallada sin vida en una calle de SMP

El sujeto aseguró que fue contratado para llevar el colchón en su mototaxi. | Fuente: RPP

Agentes de la Policía Nacional capturaron en las últimas horas a un hombre, presunto implicado en el caso de la mujer hallada sin vida dentro de un colchón en una calle del distrito de San Martín de Porres (SMP), al norte de Lima.

El sujeto fue identificado por las autoridades como Darwin Cruz Vázquez (43), quien habría estado al volante del mototaxi en el que fue trasladado el cadáver de la víctima.

El comandante PNP Henry Vílchez, del Departamento de Investigación Criminal de Los Olivos, informó que este hombre fue detenido en la avenida Próceres de Huandoy, en Los Olivos.

Según el alto mando, el sospechoso aseguró que fue contratado por tres ciudadanos extranjeros, entre ellos una mujer, para trasladar en su mototaxi un colchón y basura. De acuerdo con su versión, él acudió a recogerlos a una vivienda de la avenida Los Olivos, en SMP.

“Él indica que fue contratado por una persona en horas de la mañana, a eso de las 8:30 a.m. (del jueves), en la cual dos sujetos, varones y una femenina de procedencia extranjera, no se sabe si son venezolanos, ecuatorianos o colombianos, bajaron de un tercer piso. Esto fue en la avenida Los Olivos, en la asociación de vivienda Los Pinos. Al parecer, es ahí donde a esta mujer la han victimizado”, refirió el jefe policial.



Sospechoso podría fugar al extranjero

En conversación con el general PNP Víctor Revoredo, que también participó en la diligencia policial; el sospechoso identificó a la persona que lo contrató como Alex.

Según indicó, este sujeto ya lo había contratado en el pasado para otros servicios. Sin embargo, tras este último trabajo, Alex le habría dicho que viajaría a Chile.

Ante esta información, el comandante PNP Henry Vílchez adelantó que se ha coordinado con las fronteras de Tacna y Tumbes, a fin de evitar la fuga de este sujeto, principal sospechoso de la muerte de la mujer.

Cabe mencionar que el cuerpo de la víctima permanece como ‘NN’ en la Morgue Central de Lima, donde este viernes se realizará la necropsia de ley.

