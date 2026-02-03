Capturan a extranjero presuntamente implicado en secuestro y asesinato de joven en SJM

El ciudadano venezolano integraría la organización criminal transnacional ‘Tren de Aragua’. | Fuente: RPP

Agentes de la Policía Nacional capturaron al ciudadano venezolano Josmag Enrique Aguilera Martínez (20), alias ‘Josmag Locura’, presunto integrante de la organización criminal transnacional ‘Tren de Aragua’ y principal sospechoso del secuestro y asesinato de Julio César Zapaile Huamán (29), crimen perpetrado en septiembre del año pasado, en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM).

En conferencia de prensa, el general PNP Manuel Lozada, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Nacional, brindó detalles del asesinato de Zapaile Huamán, cuyo cadáver fue encontrado descuartizado en un descampado del citado distrito capitalino.

“Estuvo reunido con compañeros de su propia actividad de construcción, compartieron un momento y, en horas de la noche, tomó el tren, bajó en el último paradero, de ahí se dirigía hacia su domicilio, y es en ese trayecto en que es secuestrado”, relató el alto mando.

“El móvil para haberlo secuestrado era quitarle las tarjetas de crédito para apoderarse de su dinero. (Pero) al no encontrarle nada, se comunican con su familia, para que les envíe una fotocopia de su DNI y fotocopia de su tarjeta de crédito; (pero) no lo hicieron”, agregó.

Según el jefe policial, ante la negativa de la familia, los secuestradores llevaron a la víctima a su propio domicilio, para recoger su tarjeta de crédito y su DNI.

“Han hecho algunos registros de haber sacado dinero, evidencia que le ha permitido a nuestra Policía, en esta investigación, poder dar con el paradero de este delincuente” refirió el general.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Cadáver descuartizado

El general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), indicó que, consumado el robo, procedieron a ejecutar a Zapaile Huamán; tras lo cual descuartizaron el cuerpo.

El alto mando indicó que esta modalidad, conocida como ‘Picadillo’, es utilizada por las distintas facciones del ‘Tren de Aragua’ para desaparecer a sus víctimas.

No obstante, según detalló, los delincuentes -al parecer, por falta de tiempo- no lograron desmembrar completamente el cuerpo, por lo que procedieron a abandonarlo en un descampado de SJM.

“Algo le ganó el tiempo a estos irrecuperables, porque solamente parte de una extremidad superior seccionada se encuentra en una maleta y el resto en un bulto”, manifestó el jefe policial.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la Policía Nacional destacó la intervención de este ciudadano venezolano, quien se le incautó un equipo celular, “elemento relevante para el avance de la investigación y el esclarecimiento de los hechos, en coordinación con la autoridad competente”.

“El intervenido fue puesto a disposición de las instancias correspondientes para las diligencias de ley, conforme al debido proceso y con respeto irrestricto a los derechos humanos”, resaltó la institución.

“En un contexto de alta preocupación por la inseguridad, la PNP reafirma su compromiso: investigar, ubicar y capturar a los responsables, para proteger a las familias y fortalecer la tranquilidad ciudadana”, sentenció.



🚨 #EstadoDeEmergencia | 𝐒𝐉𝐋: 𝐂𝐚𝐩𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐜𝐥𝐚𝐯𝐞 𝐩𝐨𝐫 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐧𝐭𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐞𝐧 𝐬𝐞𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐚𝐠𝐫𝐚𝐯𝐚𝐝𝐨 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐢𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐦𝐮𝐞𝐫𝐭𝐞 👮‍♂️🚓⚖️



La Policía Nacional del Perú ejecutó una operación que permitió la captura de un presunto… pic.twitter.com/UHqPOKAQ2s — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) February 3, 2026