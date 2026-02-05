Callao: joven fue baleado por delincuente tras resistirse al robo de su celular

Un joven de 18 años resultó herido tras ser baleado al intentar resistirse al robo de su celular. Este hecho tuvo lugar en el cruce de los jirones Apurímac y Arica, en la provincia constitucional del Callao.

De acuerdo con el testimonio de los vecinos, la víctima, identificada por la Policía Nacional como Carlos Huertas Paiva, caminaba por el mencionado lugar luego de terminar su jornada de trabajo cuando fue sorprendido por un delincuente.

El malviviente lo amenazó para robarle su teléfono, pero, al encontrar resistencia, disparó en una oportunidad a la altura de la rodilla.

Posteriormente, la PNP informó que Huertas Paiva fue trasladado al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde se conoció que su estado de salud era estable.

Luego de este hecho, las familias y los ciudadanos han quedado muy preocupados, pues señalan que viven en un clima de inseguridad. Ello, a pesar de que a una cuadra se ubica la sede de la Región Policial Callao.

En tanto, se conoció que las autoridades han iniciado las investigaciones del caso.

Capturan en el Callao a tres presuntos miembros de banda dedicada a la venta de droga

Hace dos días, agentes de la Policía Nacional detuvieron a tres presuntos integrantes de una banda criminal dedicada a la comercialización de drogas en la provincia constitucional del Callao.

Según fuentes policiales consultadas por RPP, fuerzas del orden detectaron a tres personas a bordo de un automóvil en actitud sospechosa, en el jirón Zaragoza, en inmediaciones del parque La Macarena, en el distrito chalaco de La Perla.

Los sospechosos tenían en su poder 240 paquetes de estupefacientes, así como una pistola con mira láser, un dispositivo que permite tener mayor precisión al momento de realizar los disparos.

Al respecto, coronel PNP César Lozano, jefe de la División de Unidades Especiales del Callao, identificó a los detenidos como Robert Mejía Castillo, Jairo Hernández Vela y Paola López Noriega.

“Al momento de efectuar el registro personal, el registro vehicular, se les incautó una pistola marca Taurus con una cacerina con 15 municiones y con serie radicada. Tenía atado este armamento un accesorio, mira láser, con la finalidad de ser más precisos al momento de efectuar el disparo, al momento de perpetuar un acto de sicariato”, refirió.

