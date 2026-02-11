Últimas Noticias
Chorrillos: delincuente disfrazado de repartidor incendió combi estacionada en la calle [VIDEO]

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

En diálogo con RPP, el propietario del vehículo se mostró consternado y muy sorprendido, ya que -aseguró- no ha recibido amenazas ni antes ni después del ataque.

Lima
00:00 · 02:48
Chorrillos
Las cámaras de seguridad captaron al delincuente. | Fuente: RPP

Un delincuente motorizado disfrazado de repartidor por delivery incendió una combi estacionada en plena vía pública, en la avenida Perú, en el distrito limeño de Chorrillos.

El accionar de este antisocial fue captado por las cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes, a las que RPP tuvo acceso, se ve al bandido acercarse a la unidad, tras lo cual desciende del vehículo.

Luego, el sujeto prende un artefacto incendiario y lo arroja dentro de la combi, que en cuestión de segundos se quema. Inmediatamente, procede a escapar raudamente con rumbo desconocido.

Los vecinos, alertados por el incendio, procedieron a retirar los automóviles estacionados cerca, para evitar que sean afectados por el fuego. 

Propietario denunciará el caso ante la PNP

En diálogo con RPP, el propietario del vehículo -cuya identidad mantenemos en reserva por seguridad- se mostró consternado y muy sorprendido, ya que -aseguró- no ha recibido amenazas ni antes ni después del ataque.

Según contó, la combi es utilizada para diligencias personales y no para transporte público. Este ataque le estaría ocasionando una pérdida aproximada de 10 000 soles, refirió.

El dueño de la combi indicó que durante la mañana de este miércoles acudirá a la comisaría del sector, para asentar la denuncia por lo ocurrido. 

Chorrillos PNP Policía Nacional Inseguridad ciudadana

