Intento de asalto en agencia del Banco de la Nación en Minka del Callao dejó dos heridos y cinco detenidos

Cinco personas fueron detenidas tras el intento de robo a un agencia bancaria en el Callao.
Cinco personas fueron detenidas tras el intento de robo a un agencia bancaria en el Callao. | Fuente: RPP
Redacción RPP

·

El hecho se registró en una agencia del Banco de la Nación, ubicada en el centro comercial Minka. La Policía Nacional contabilizó 18 casquillos de bala y trasladó a los intervenidos a la Comisaría PNP de Carmen de la Legua.

Un intento de asalto se registró este jueves en una agencia del Banco de la Nación, ubicada al interior del centro comercial Minka, en la avenida Argentina, en la provincia constitucional del Callao.

El hecho ocurrió a plena luz del día y durante el horario habitual de atención al público, lo que generó pánico entre los clientes y trabajadores del establecimiento.

De acuerdo con información policial, durante el asalto se produjo una intensa balacera entre los delincuentes y el personal de seguridad del lugar, resultando herido uno de ellos.

Se trataría de un suboficial de la Policía Nacional, quien brindaba seguridad de manera particular en la entidad bancaria, y que fue trasladado a un centro hospitalario cercano. En total, se reportaron dos personas heridas y cinco sujetos detenidos.

Al lugar llegaron agentes de la División de Robos de la Policía Nacional, quienes asumieron las investigaciones del caso, así como personal de Criminalística para realizar las diligencias correspondientes.

Asimismo, se informó que los cinco detenidos fueron trasladados a la Comisaría PNP de Carmen de la Legua.

La Policía logró contabilizar hasta 18 casquillos de bala producto del enfrentamiento armado.

Callao Policía Nacional del Perú Inseguridad Ciudadana

