La Libertad: allanan municipio de Chicama en investigaciones por crimen de juez que fue acribillado en su oficina

El Ministerio Público y la Policía Nacional allanaron ayer, jueves, la sede del municipio de Chicama y otros cinco inmuebles vinculados a dos personas y una empresa inmobiliaria que son investigadas por el crimen del juez de paz de Primera Nominación, Víctor Hugo López de la Cruz, quien fue acribillado en su oficina, en octubre pasado.

Durante más de diez horas, personal especializado de la Policía y el equipo de la Fiscalía incautaron documentación con información considerada como relevante para el proceso judicial que se sigue principalmente contra Gerson Alex López Jara y Freddy Ronald Ruiz Chacón, quienes son acusados de ser los autores intelectuales del crimen, según se consigna en la carpeta fiscal.

Por su parte, a través de un comunicado, la Municipalidad de Chicama, dirigida por el alcalde Edilberto Bada Castillo, señaló que su entidad colaborará con las diligencias.

El crimen

El pasado 10 de octubre, el juez de paz Víctor Hugo López de la Cruz, fue asesinado de cuatro disparos cuando se encontraba en el interior de su oficina ubicada en la avenida Progreso, en el distrito de Chicama, provincia de Ascope, La Libertad.

La Policía Nacional informó entonces que el crimen se trataría de un ajuste de cuentas contra el funcionario. De acuerdo con testigos, dos sujetos armados irrumpieron violentamente en su oficina y le dispararon a quemarropa por motivos que aún son materia de investigación.

El magistrado fue trasladado de emergencia al hospital de la zona, pero los médicos no pudieron salvarlo debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para encontrar a los responsables por este nuevo crimen en la región.