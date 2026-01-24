NFL Playoffs 2026: fechas, llaves, horarios y dónde ver finales de Conferencia para el pase al Super Bowl LX

Conoce todos los detalles de las Finales de Conferencia de los playoffs de NFL. Los ganadores de cada cruce clasificarán al Super Bowl 2026.

El camino al Super Bowl LX llega a su recta decisiva. Este fin de semana se disputarán las Finales de Conferencia de los NFL PlayOffs, en la cual se definirán a los representantes de la Conferencia Americana y Nacional que disputarán el conocido Super Tazón. Conoce a los equipos, horarios y guía TV de los partidos de fútbol americano a continuación.

¿Cuáles son los clasificados a las Finales de Conferencia de los NFL Playoffs 2026?

New England Patriots

Denver Broncos

Los Angeles Rams

Seattle Seahawks

¿Cuáles son las llaves de las Finales de Conferencia de los NFL Playoffs 2026?

Final de la Conferencia Americana (AFC): Denver Broncos vs New England Patriots

Final de la Conferencia Nacional (NFC): Los Angeles Rams vs Seattle Seahawks

Fecha y horarios de los partidos por las Finales de Conferencia de los NFL Playoffs 2026





Final de la Conferencia Americana de NFL PlayOffs

Broncos vs Patriots – 2:00 p.m. (hora peruana)

Estadio: Empower Field at Mile High (Colorado)





Final de la Conferencia Americana de NFL PlayOffs

Rams vs Seahawks – 6:30 p.m. (hora peruana)

Estadio: Lumen Field (Washington)



¿Dónde ver las Finales de Conferencia de los NFL Playoffs 2026?

Los partidos correspondientes a las Finales de Conferencia de los NFL PlayOffs podrán verse a través de la señal de ESPN en Perú y Latinoamérica, mientras que en streaming podrán visualizarse por medio de las plataformas de Disney Plus y Paramount Plus.

Asimismo, en México los partidos podrán verse por medio de Canal 5 y Fox Sports, mientras que en Estados Unidos los NFL PlayOffs podrá ser seguida vía las señales de Fox, CBS, Prime, NBC y ESPN.

¿Cuándo y dónde se jugará el Super Bowl 2026?

La recta final para el Super Bowl LX inició. Para este año, el partido por el título de la NFL está programado para el domingo 8 de febrero y se realizará en el Levi’s Stadium de Santa Clara (California). El evento de fútbol americano está previsto a comenzar a las 6:30 p.m. (hora peruana).