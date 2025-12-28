Entre lágrimas: Fernanda Tomé aseguró que sufrió dura lesión horas antes del partido contra Alianza

Un partidazo. El último sábado, San Martín venció 3-1 a Alianza Lima en Villa El Salvador en el marco de la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

En este cotejo, jugado en el Polideportivo Lucha Fuentes, la brasilera Fernanda Tomé fue de las mejores de su elenco. Luego del partido, declaró para la prensa local y reveló que horas antes tuvo una lesión que puso en duda su participación frente a Alianza Lima, el vigente campeón.

"En la noche, en el último entrenamiento, me lesioné la espalda. No podía dormir y casi no podía caminar. Dormí con mucho dolor y me desperté queriendo estar aquí", sostuvo la 'Tomezinha' en diálogo con Latina.

Posteriormente, casi entre lágrimas, la integrante del plantel santo remarcó que sometió a un tratamiento que hizo que, finalmente, diga presente en esta jornada del campeonato.

"Estar enfocada fue muy difícil por la lesión. Me colocaron algunas ampollas y tomé todas las pastillas que tenía. En la semana sentí que estaba lista y no quería quedarme fuera", agregó la brasilera.

Alianza Lima vs San Martín: punto a punto

Equipo 1er set 2do set 3er set 4to set Total Alianza Lima 19 19 25 24 1 San Martín 25 25 20 26 3

Programación de la fecha 10 de la primera etapa de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 27 de diciembre

2:30 p.m. | Deportivo Soan 2-3 Kazoku No Perú

5:00 p.m. | Atlético Atenea 3-0 Olva Latino

7:00 p.m. | Alianza Lima 1-3 San Martín

Domingo 28 de diciembre

2:30 p.m. | Circolo Sportivo vs. Deportivo Wanka

3:00 p.m. | Rebaza Acosta vs. Géminis

5:00 p.m. | Universitario vs. Regatas Lima

La décima fecha de la Liga Peruana de Vóley se podrá ver EN VIVO por TV —de manera exclusiva— a través de Latina (Canal 2). También podrás seguirla vía ONLINE por la página web y la app Latina. Sumado a ello, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.