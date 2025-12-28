Últimas Noticias
Entre lágrimas: Fernanda Tomé aseguró que sufrió dura lesión horas antes del partido contra Alianza

Fernanda Tomé destacó en el plantel santo contra Alianza Lima.
Fernanda Tomé destacó en el plantel santo contra Alianza Lima. | Fuente: Universidad de San Martín de Porres Voleibol Club
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

La popular 'Tomezinha' apuntó que pasó por un tratamiento que le permitió jugar el San Martín contra Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley.

Un partidazo. El último sábado, San Martín venció 3-1 a Alianza Lima en Villa El Salvador en el marco de la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

En este cotejo, jugado en el Polideportivo Lucha Fuentes, la brasilera Fernanda Tomé fue de las mejores de su elenco. Luego del partido, declaró para la prensa local y reveló que horas antes tuvo una lesión que puso en duda su participación frente a Alianza Lima, el vigente campeón.

"En la noche, en el último entrenamiento, me lesioné la espalda. No podía dormir y casi no podía caminar. Dormí con mucho dolor y me desperté queriendo estar aquí", sostuvo la 'Tomezinha' en diálogo con Latina.

Posteriormente, casi entre lágrimas, la integrante del plantel santo remarcó que sometió a un tratamiento que hizo que, finalmente, diga presente en esta jornada del campeonato.

"Estar enfocada fue muy difícil por la lesión. Me colocaron algunas ampollas y tomé todas las pastillas que tenía. En la semana sentí que estaba lista y no quería quedarme fuera", agregó la brasilera.

Alianza Lima vs San Martín: punto a punto

Equipo1er set2do set3er set4to setTotal
Alianza Lima191925241
San Martín252520263

Programación de la fecha 10 de la primera etapa de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 27 de diciembre

2:30 p.m. | Deportivo Soan 2-3 Kazoku No Perú
5:00 p.m. | Atlético Atenea 3-0 Olva Latino
7:00 p.m. | Alianza Lima 1-3 San Martín

Domingo 28 de diciembre

2:30 p.m. | Circolo Sportivo vs. Deportivo Wanka
3:00 p.m. | Rebaza Acosta vs. Géminis
5:00 p.m. | Universitario vs. Regatas Lima

La décima fecha de la Liga Peruana de Vóley se podrá ver EN VIVO por TV —de manera exclusiva— a través de Latina (Canal 2). También podrás seguirla vía ONLINE por la página web y la app Latina. Sumado a ello, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.

