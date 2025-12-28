Entre lágrimas: Fernanda Tomé aseguró que sufrió dura lesión horas antes del partido contra Alianza

La popular 'Tomezinha' apuntó que pasó por un tratamiento que le permitió jugar el San Martín contra Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley.
Un partidazo. El último sábado, San Martín venció 3-1 a Alianza Lima en Villa El Salvador en el marco de la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.
En este cotejo, jugado en el Polideportivo Lucha Fuentes, la brasilera Fernanda Tomé fue de las mejores de su elenco. Luego del partido, declaró para la prensa local y reveló que horas antes tuvo una lesión que puso en duda su participación frente a Alianza Lima, el vigente campeón.
"En la noche, en el último entrenamiento, me lesioné la espalda. No podía dormir y casi no podía caminar. Dormí con mucho dolor y me desperté queriendo estar aquí", sostuvo la 'Tomezinha' en diálogo con Latina.
Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇
Posteriormente, casi entre lágrimas, la integrante del plantel santo remarcó que sometió a un tratamiento que hizo que, finalmente, diga presente en esta jornada del campeonato.
"Estar enfocada fue muy difícil por la lesión. Me colocaron algunas ampollas y tomé todas las pastillas que tenía. En la semana sentí que estaba lista y no quería quedarme fuera", agregó la brasilera.
Alianza Lima vs San Martín: punto a punto
|Equipo
|1er set
|2do set
|3er set
|4to set
|Total
|Alianza Lima
|19
|19
|25
|24
|1
|San Martín
|25
|25
|20
|26
|3
Programación de la fecha 10 de la primera etapa de la Liga Peruana de Vóley
Sábado 27 de diciembre
2:30 p.m. | Deportivo Soan 2-3 Kazoku No Perú
5:00 p.m. | Atlético Atenea 3-0 Olva Latino
7:00 p.m. | Alianza Lima 1-3 San Martín
Domingo 28 de diciembre
2:30 p.m. | Circolo Sportivo vs. Deportivo Wanka
3:00 p.m. | Rebaza Acosta vs. Géminis
5:00 p.m. | Universitario vs. Regatas Lima
La décima fecha de la Liga Peruana de Vóley se podrá ver EN VIVO por TV —de manera exclusiva— a través de Latina (Canal 2). También podrás seguirla vía ONLINE por la página web y la app Latina. Sumado a ello, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.