El potente discurso del primer ministro de Canadá en Davos: declaró la ruptura del orden mundial y llamó a nuevas alianzas ante grandes potencias

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, declaró este martes en el Foro Económico Mundial de Davos que el orden internacional basado en normas atraviesa un quiebre estructural definitivo, y llamó a las potencias medias como Canadá a construir nuevas alianzas estratégicas para enfrentar la rivalidad entre grandes potencias que utilizan la integración económica como arma de coerción.



En un discurso contundente, Carney sostuvo que "estamos en medio de una ruptura, no de una transición" y que "las grandes potencias han empezado a usar la integración económica como arma. Aranceles como palanca. Infraestructura financiera como coerción. Cadenas de suministro como vulnerabilidades a explotar".



El líder canadiense citó al disidente checo Václav Havel y su ensayo 'El poder de los sin poder' para ilustrar cómo los países han participado en rituales de conformidad con un orden que ya no funciona.

"No se puede vivir dentro de la mentira del beneficio mutuo mediante la integración cuando la integración se convierte en la fuente de tu subordinación", afirmó Carney.



Carney enfatizó que las potencias medias no están indefensas y propuso un "realismo basado en valores", combinando principios como la soberanía, la integridad territorial, la prohibición del uso de la fuerza salvo en coherencia con la Carta de la ONU y el respeto a los derechos humanos, pero reconociendo con pragmatismo que el progreso es incremental y que los intereses entre socios pueden divergir.

El primer ministro detalló acciones concretas de su gobierno: recortes de impuestos sobre ingresos, ganancias de capital e inversión empresarial; eliminación de barreras federales al comercio interprovincial; aceleración de inversiones en energía, IA y minerales críticos; duplicación del gasto en defensa para 2030; y diversificación de acuerdos comerciales y de seguridad con la Unión Europea, China, Catar, India, ASEAN y otros.



Al respecto, Carney enfatizó que su país ya no depende solo de la fuerza de sus valores, sino también del valor de su fuerza.









La ruptura del orden basado en normas

Carney describió el antiguo orden como una "ficción útil" sostenida por la hegemonía estadounidense, que proveía bienes públicos como rutas marítimas abiertas y seguridad colectiva.

Sin embargo, señaló que crisis financieras, sanitarias, energéticas y geopolíticas de las últimas dos décadas dejaron al descubierto los riesgos de una integración global extrema, y que instituciones multilaterales como la OMC, la ONU y las COP se encuentran debilitadas.

"Permítanme ser directo: estamos en medio de una ruptura, no de una transición", reiteró el primer ministro, agregando que muchos países buscan mayor autonomía estratégica en energía, alimentos, minerales críticos, finanzas y cadenas de suministro, pero advirtió que un mundo de "fortalezas" sería más pobre, frágil y menos sostenible.

Canadá y las nuevas coaliciones estratégicas

Canadá, según Carney, prioriza coaliciones variables "asunto por asunto" con socios que comparten valores e intereses. Destacó su rol en la defensa de Ucrania, apoyo firme a Groenlandia y Dinamarca en soberanía ártica, compromiso inquebrantable con el Artículo 5 de la OTAN y esfuerzos para conectar acuerdos comerciales como el Transpacífico y la Unión Europea.

"Las potencias medias deben actuar juntas porque, si no estás en la mesa, estás en el menú", dijo Carney, quien cerró invitando a otros países a unirse.

"El viejo orden no va a volver. No deberíamos lamentarlo. La nostalgia no es una estrategia", manifestó.

El discurso de Carney se produce en un contexto de tensiones, incluyendo amenazas arancelarias relacionadas con Groenlandia y esfuerzos de Canadá por diversificar relaciones comerciales más allá de socios tradicionales.

Tras el discurso, el diario canadiense Toronto Star reseñó que, aunque Carney no nombró directamente a Donald Trump, su discurso fue una diatriba velada contra las políticas de "Estados Unidos primero" y el uso de aranceles como herramienta de presión.

En un reporte de la agencia de noticias EFE, se menciona que la intervención de Carney también se produce en un contexto de tensión donde las fuerzas armadas canadienses han elaborado, por primera vez en un siglo, un esquema teórico sobre una posible respuesta ante una hipotética invasión de Estados Unidos.