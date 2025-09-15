Washington afirma que ha logrado un acuerdo con Pekín para que TikTok de EE.UU. pase a control estadounidense

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó este lunes un acuerdo con China sobre la red social TikTok para que su propiedad quede en manos estadounidenses, aunque rehusó dar detalles de la operación.

"El marco del acuerdo es que (TikTok) cambie a una propiedad controlada por Estados Unidos, pero eso lo tendrán que confirmar los líderes el viernes. Nosotros ponemos un marco, ellos tendrán que confirmar el acuerdo", dijo Bessent en referencia a la llamada que mantendrán los presidentes Donald Trump y Xi Jinping.

"No vamos a hablar de los términos comerciales del acuerdo porque es entre dos partes privadas, pero los términos comerciales ya se han acordado", añadió Bessent en declaraciones a los medios de comunicación a las puertas del Palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio español de Asuntos Exteriores, donde se reunió con la delegación china.

Minutos antes de las declaraciones de Bessent, el presidente de EEUU, Donald Trump, anunciaba en su red social un acuerdo que iba a "encantar" a los jóvenes estadounidenses.

Trump había establecido de plazo hasta el 17 de septiembre para que la matriz china de TikTok (ByteDance) vendiera la filial de la red social en EEUU, ya que no veía con buenos ojos que el Gobierno de Pekín pudiera tener acceso a datos de millones de ciudadanos.



Gestión del acuerdo

Bessent y el representante de Comercio de EEUU, Jamieson Greer, explicaron que el pacto fue posible gracias a la intervención de Trump y a la "gran consideración que tiene por el presidente Xi", porque, "cuando tienen respeto el uno por el otro, las delegaciones también se respetan".

Explicaron que en las reuniones de Madrid se concentraron en TikTok para asegurar un principio de acuerdo "que respete completamente las preocupaciones de seguridad nacional de EEUU", pero asegurando al mismo tiempo que "los chinos tengan una inversión justa" en suelo estadounidense.

"No es ningún secreto que existen serios problemas en comercio, economía y seguridad nacional entre los Estados Unidos y China", destacó Greer, que consideró que el "respeto mutuo" ha sido clave para salvar las desavenencias respeto a TikTok.

No obstante, hubo tiempo para tocar más superficialmente otros temas como el blanqueo de dinero, las importaciones de minerales o "el mal momento" que está pasando del fabricante de semiconductores Nvidia en China, donde está siendo investigado por presunta violación de las leyes antimonopolio.

Las negociaciones comerciales para un acuerdo arancelario continuarán con una quinta ronda de conversaciones previsiblemente dentro de un mes en un lugar aún por determinar.