Jerí tras reunión con Kast: "Este primer encuentro servirá para sentar las bases de los retos que tenemos en conjunto"

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se retiró este miércoles del Palacio de Gobierno alrededor de las 3:30 de la tarde, luego de sostener una reunión bilateral con su homólogo peruano, José Jerí.

Durante el encuentro, ambos mandatarios abordaron temas vinculados a la lucha contra la delincuencia transnacional y la atención de la migración irregular que afecta a ambos países.

Jerí destacó que la reunión permitió sentar las bases para fortalecer los vínculos de amistad e integración con Chile, relación que -subrayó- constituye una política de Estado para el Perú, debido a históricos lazos de amistad, así como vínculos económicos y de cooperación.

Asimismo, resaltó el desafío de seguir impulsando el comercio, la inversión y el turismo, además de promover una proyección conjunta en el marco de la Alianza del Pacífico y el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).

“Estoy convencido de que este primer encuentro permitirá sentar las bases para los retos que tenemos en conjunto y continuar fortaleciendo los vínculos e integración, teniendo como horizonte el desarrollo y bienestar de nuestros países”, sostuvo José Jerí al recibir a Kast en la sede de Palacio de Gobierno.

En otro momento, el mandatario peruano deseó éxitos y una gestión fructífera a José Antonio Kast -quien asumirá la presidencia de su país el 11 de marzo-, convencido de que se abre una oportunidad clave para que Perú y Chile lleven la relación bilateral a un nuevo nivel.

“Tenemos la plena disposición de trabajar en conjunto (…) Nos une la apuesta por el desarrollo”, afirmó.