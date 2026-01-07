Últimas Noticias
Jerí tras reunión con Kast: "Este primer encuentro servirá para sentar las bases de los retos que tenemos en conjunto"

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Durante el encuentro, ambos mandatarios abordaron temas vinculados a la lucha contra la delincuencia transnacional y la atención de la migración irregular que afecta a ambos países.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se retiró este miércoles del Palacio de Gobierno alrededor de las 3:30 de la tarde, luego de sostener una reunión bilateral con su homólogo peruano, José Jerí.

Jerí destacó que la reunión permitió sentar las bases para fortalecer los vínculos de amistad e integración con Chile, relación que -subrayó- constituye una política de Estado para el Perú, debido a históricos lazos de amistad, así como vínculos económicos y de cooperación.

Asimismo, resaltó el desafío de seguir impulsando el comercio, la inversión y el turismo, además de promover una proyección conjunta en el marco de la Alianza del Pacífico y el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).

“Estoy convencido de que este primer encuentro permitirá sentar las bases para los retos que tenemos en conjunto y continuar fortaleciendo los vínculos e integración, teniendo como horizonte el desarrollo y bienestar de nuestros países”, sostuvo José Jerí al recibir a Kast en la sede de Palacio de Gobierno.

En otro momento, el mandatario peruano deseó éxitos y una gestión fructífera a José Antonio Kast -quien asumirá la presidencia de su país el 11 de marzo-, convencido de que se abre una oportunidad clave para que Perú y Chile lleven la relación bilateral a un nuevo nivel.

“Tenemos la plena disposición de trabajar en conjunto (…) Nos une la apuesta por el desarrollo”, afirmó.

Tags
José Jerí José Antonio Kast Perú Chile

