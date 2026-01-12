"Yo fui a cenar": Jerí responde tras ser captado encapuchado y reuniéndose de noche con empresario chino en un chifa

El presidente de la República, José Jerí, se pronunció este lunes respecto a la reunión extraoficial que sostuvo el pasado 26 de diciembre, en horas de la noche, con el empresario chino Zhihua Yang, en un chifa exclusivo ubicado en el segundo piso de un edificio del distrito de San Borja, según reveló un reportaje del dominical Punto Final.

El citado medio periodístico difundió ayer imágenes del mandatario llegando en un vehículo oficial, de placa EGK 267, al referido edificio de la cuadra 19 de la avenida San Luis. Jerí Oré estaba encapuchado, con un morral oscuro, y se dirigió al segundo piso del inmueble, para encontrarse con dicho empresario en el restaurante, donde permaneció entre las 10:18pm y 11:55pm.

Punto Final indicó que Zhihua Yang es gerente de varias empresas que tienen su domicilio legal en dicho edificio, tales como Hidroeléctrica América SAC, Construcciones Capón SAC y América Capón SAC. Esta última, según el reportaje, contrató los servicios del investigado Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta Dina Boluarte, en octubre de 2023.

"Yo fui a cenar"

Al respecto, el mandatario, en declaraciones a la prensa, remarcó que, efectivamente, no se trataba de una "actividad oficial", pero que el encuentro era para coordinar las actividades del Día de la Amistad Perú-China, que tendrán lugar el próximo 1 de febrero. Además, explicó que no se registró dicha reunión oficialmente porque él "fue a cenar".

"Uno, era 26 [de diciembre]; dos, principalmente, yo fui a cenar; y tercero, esa es una serie de actividades que se están haciendo. Algunas actividades han sido en Palacio de Gobierno y ello se va a ver plasmado finalmente el 1 de febrero cuando él [Zhihua Yang], espero, todavía quiera estar presente en el Día de la Amistad Perú- China", sostuvo.

“Sobre el día 1 de febrero, que se va a tener el Día de la Amistad Perú-China, ya habíamos tomado previamente la decisión de que tenemos que hacer algo diferente, porque China es un socio comercial para nosotros, y en consecuencia, además de que voy a comer en ese restaurante, también ellos están interesados en hacer una exposición, y que el día 1 de febrero se van a ver todos los detalles", añadió.

El mandatario señaló que estas actividades también se están trabajando "a nivel de Cancillería", y que empresarios como Zhihua Yang "tienen toda la intención de que su evento, que finalmente se va a realizar en Palacio de Gobierno, se dé de la mejor manera, y eso es lo que hay que entenderlo en ese contexto".

Además, Jerí Oré dijo no conocer personalmente a Nicanor Boluarte y enfatizó que no hubo "nada irregular" en la reunión, por lo que no hay "nada que relacionar" con episodios pasados, en que sus antecesores sostuvieron reuniones fuera del marco oficial, como el caso de Pedro Castillo y sus encuentros con empresarios en la casa del pasaje Sarratea en Breña.

"No hay nada que relacionar con el pasado, las prácticas del pasado son del pasado y hoy estoy plenamente concentrado, y descarto cualquier tipo de irregularidad respecto a la situación que ayer se ha mostrado", enfatizó.

"No hay nada irregular, no hay nada de indebido, pero voy a reflexionar sobre ello y sí es cierto que las cosas buenas que uno pueda hacer puedan tornarse, a nivel de percepción, malas, y eso es un mea culpa que tengo que hacer", sostuvo.

"Mis formas de salir a la calle, no van a dejar de ser"

Horas antes de sus declaraciones, el presidente señaló sobre ese episodio, en una conferencia de prensa, que sus salidas a diferentes horas son motivadas según lo que su "instinto" le indique y que dichas formas "no van a dejar de ser".

"Perfectamente, saben que salgo de madrugada, salgo de día, salgo de tarde, salgo de noche, según lo que mi instinto me indique, pero es cierto que, con antecedentes de años anteriores, se puede entender de una manera incorrecta, admito ello, pero no es así. Hay ciertas sombras pasadas que se podría querer comparar con mi accionar. Totalmente descartado", señaló.

"Muy por el contrario, las cosas buenas van a ser el 1 de febrero en torno a ese hecho [...] Tengo que aprender a aplicar lo que digo: ‘no hagas cosas buenas que parezcan malas’. Es un aprendizaje personal que tengo que procesar, porque es importante generar tranquilidad. Yo no puedo ser un agente de intranquilidad hacia la población y hacia las autoridades. No es mi naturaleza. Pero también les digo que mis formas de salir a la calle, no van a dejar de ser. Yo voy a los centros comerciales, yo voy a las tiendas", enfatizó.

El mandatario recalcó que, pese a los malos precedentes, su "forma de ser seguirá siendo la misma".

"Sabemos que tenemos malos precedentes y mi dinámica y mi forma de ser seguirá siendo la misma: mitad del tiempo estoy en oficina y mitad del tiempo estoy en la calle. Yo tengo que interactuar, tengo que salir, tengo que entender la realidad", puntualizó.