José Antonio Kast llegó a Perú y se reunirá con José Jerí: conoce el perfil del presidente electo de Chile

José Antonio Kast será el presidente de Chile por los próximos cuatro años. | Fuente: RPP

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast Rist, de 59 años, ha impulsado una agenda para crear un corredor humanitario que facilite el retorno de millones de migrantes venezolanos a su nación. Solicitó al gobierno de Gabriel Boric adoptar "medidas necesarias" para custodiar las fronteras de su país tras la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y reiteró su llamado a los extranjeros indocumentados a abandonar su país.

“Nosotros lo que hoy día le solicitamos al presidente de la República es que tome todas las medidas necesarias para resguardar nuestras fronteras. El presidente Gabriel Boric, él es el que tiene que asumir la responsabilidad de resguardar nuestras fronteras. Nosotros lo hemos señalado que nos habría gustado una presencia clara del estado en nuestras fronteras”, sostuvo Kast.

Kast Rist nació en Santiago el 18 de enero de 1966. Es un abogado y político de ascendencia alemana, exdiputado y líder del Partido Republicano. Titulado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, se dio a conocer públicamente en 1988 -siendo aún estudiante-, al participar en la franja electoral del plebiscito, donde expresó su apoyo a la continuidad de Augusto Pinochet.

“En mi calidad de estudiante universitario y convencido de que la obra del gobierno va en directo beneficio de todos nosotros, los jóvenes, porque la responsabilidad de nuestro país recae en nosotros, los jóvenes”, manifestó en aquel momento.

En abril de 1991, contrajo nupcias con la abogada María Pía Adriasola Barroilhet, con quien tiene nueve hijos; entre ellos, el diputado electo José Antonio Kast Adriasola. Católico practicante, Kast pertenece al Movimiento Apostólico de Schönstatt, organización fundada en Alemania, en 1914, por el sacerdote José Kentenich.

Su trayectoria política incluye el paso por la concejalía de Buin y la Cámara de Diputados, donde ejerció durante cuatro periodos consecutivos, entre 2002 y 2018. Ese último año se postuló por primera vez a la Presidencia de la República, alcanzando el cuarto lugar en los comicios. Posteriormente, en marzo de ese mismo año, fue agredido físicamente por un grupo de estudiantes de la Universidad Arturo Prat, en Iquique, hecho que marcó la agenda pública de aquel entonces.

“Me he encontrado con un grupo de jóvenes intolerantes que se dicen dueños de la verdad. Y, por ejemplo, hoy día voy a tener una conversación con un grupo de estudiantes de la Universidad Arturo Prat, y aparece la seudofederación de estudiantes, que es una entidad que debiera representar a todos los estudiantes, que dicen que no aceptan que yo pueda dar una charla en lo en las aulas universitarias. Ellos dicen que por mis posturas”, refirió en aquella oportunidad.



Triunfo electoral

Tras imponerse en la primera vuelta de 2021 y caer posteriormente en el balotaje ante Gabriel Boric, Kast reintentó la carrera presidencial en 2025. En esta última campaña, endureció su discurso contra la migración ilegal con la promesa de expulsar del país a quienes permanecieran en esa condición, estrategia que incluyó un mediático "conteo regresivo" de los días restantes para que los indocumentados abandonen Chile voluntariamente.

“Quedan 133 días, 133 días para que asuma un nuevo gobierno. Son 133 días que tienen los inmigrantes irregulares para partir dejar nuestra patria, porque si no lo hacen voluntariamente, los vamos a buscar y van a haber sanciones. Nosotros vamos a cerrar las fronteras en todos aquellos lugares donde haya pasos irregulares”, refirió el hoy presidente electo.

Tras obtener la segunda mayoría en los comicios del 16 de noviembre, Kast logró revertir el escenario en el balotaje del 14 de diciembre. En dicha instancia, se impuso a la abanderada del Partido Comunista, Jeannette Jara, gracias al respaldo unánime de las fuerzas de centroderecha y derecha. Con este triunfo, el líder republicano asumirá la primera magistratura el próximo 11 de marzo, iniciando un periodo presidencial que se extenderá hasta 2030.

