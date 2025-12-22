José Antonio Kast hizo escala en Lima: presidente electo de Chile se reunió con el canciller Hugo de Zela

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, realizó una breve escala por Lima este lunes y se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, para abordar temas bilaterales.

Kast tuvo una pequeña visita por nuestra capital porque mañana estará en Ecuador para reunirse con el mandatario de dicho país, Daniel Noboa. Sin embargo, aprovechó su encuentro con el Canciller peruano para confirmar su visita oficial a nuestro país en enero.

"En el encuentro de cortesía, el líder chileno confirmó que su primer viaje internacional en 2026 será al Perú. Asimismo, el presidente electo Kast reiteró importancia de priorizar el trabajo conjunto y coordinado entre ambos países para enfrentar la inseguridad y la migración irregular", informó la Cancillería en un mensaje por su cuenta oficial en X.

El presidente José Jerí afirmó hoy que busca "fijar algunos criterios" con su homólogo de Chile para controlar la migración irregular en la frontera entre ambos países y anticipó que existe "una alternativa" de crear un corredor para casos "estrictamente humanitarios".

"Nuestra preocupación es, ahorita, por quienes estamos en el territorio nacional, y cómo evitamos eso", acotó el mandatario en declaraciones a la prensa.

Jerí declaró a fines de noviembre pasado el estado de emergencia en varios distritos de la región de Tacna, fronteriza con Chile, para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía en el resguardo de la frontera.