Lambayeque: bus interprovincial terminó empotrado en barandas de puente tras sufrir choque

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La unidad fue impactada por otro vehículo, provocando que se estrelle contra las barandas ubicadas en la Antigua Panamericana Norte y colisione contra un local de venta de postres.

Un bus interprovincial sufrió un accidente de tránsito en la Antigua Panamericana Norte, a la altura del denominado puente de los kingkones, en el acceso norte a la ciudad de Lambayeque.

Según versiones de testigos que recogió RPP, el conductor de otra unidad habría cerrado el pase del bus de la empresa Carlitos, que cubre la ruta Lima-San Ignacio, a la que habría chocado por alcance.

Bus terminó empotrado

Debido al impacto, el bus terminó siendo atravesado por las barandas del puente y colisionando contra un puesto de venta de postres.

Las autoridades llegaron al lugar para recabar detalles y efectuar las pericias correspondientes, a fin de determinar responsabilidades.

De momento, solo se reportaron daños materiales. En tanto, el conductor de la unidad fue trasladado hacia una dependencia policial para rendir su manifestación.

Lambayeque accidente de tránsito

