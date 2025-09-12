Últimas Noticias
Continúa la tensión en Europa: Polonia dice estar preparado ante “cualquier provocación” tras maniobras militares entre Rusia y Bielorrusia

Agencia EFE

El primer ministro de Polonia dijo que en su país los miembros de la OTAN también realizan ejercicios militares con los soldados polacos.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo este viernes que Polonia y sus aliados de la OTAN están "preparados para cualquier provocación", en una jornada en la que comenzaron las maniobras militares Zapad-2025 entre Rusia y Bielorrusia.

"Han comenzado las maniobras Zapad, que estamos siguiendo con especial atención", dijo Tusk en una rueda de prensa, recogida por la agencia de prensa polaca PAP, según la cual el jefe del Gobierno de Polonia también habló de la preparación ante eventuales provocaciones de países rivales.

“Al mismo tiempo, los Estados miembros de la OTAN están llevando a cabo maniobras en nuestro lado, para que cualquier adversario potencial no tenga ninguna duda de que estamos preparados para cualquier posible provocación" agregó, en una alusión a los actuales ejercicios de la Alianza Atlántica Iron Defender-25.

Esos ejercicios de la OTAN, que se desarrollan a lo largo de todo septiembre, se concentran en la capacidad de la alianza de defender la región báltica por tierra, mar y aire.

Se trata de los mayores ejercicios en los que participarán las Fuerzas Armadas de Polonia este año y en ellos se espera una participación de un total de 30.000 soldados polacos y de la OTAN.

Las maniobras militares Zapad-2025

En las Zapad-2025 participarán entre 13 000 y 30 000 tropas de Rusia y Bielorrusia, 6 000 de las cuales ejecutarán sus ejercicios en territorio bielorruso, a poca distancia del llamado 'corredor de Suwalki', franja fronteriza de menos de 100 kilómetros de ancho que es la única vía terrestre entre los países bálticos y Polonia.

El inicio de esas maniobras de Minsk y Moscú ha estado marcado por la reciente violación del espacio aéreo de Polonia por drones rusos, algunos de los cuales fueron derribados por las defensas antiaéreas polacas y de la OTAN, la primera vez que ocurre algo así desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. 

