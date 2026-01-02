Últimas Noticias
Fuerte sismo de magnitud 6.5 sacudió el sur de México

El sismo fue sentido esta mañana.
| Fuente: Servicio Sismológico Nacional de México
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El epicentro del sismo se ubicó a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, en el estado de Guerrero, reportó el Servicio Sismológico Nacional de México.

Un fuerte sismo de magnitud 6.5 remeció el sur de México esta mañana, reportó el Servicio Sismológico Nacional del país latinoamericano.

El epicentro del remezón -sentido a las 7:58 a.m. (hora local)- se ubicó a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, en el estado de Guerrero; a una profundidad de 35 kilómetros, indicó la entidad.

El movimiento telúrico fue sentido en varias localidades aledañas, causando pánico entre los habitantes.

Al cierre de este informe, no hay reportes de víctimas ni daños materiales.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) también notificó la ocurrencia del fuerte sismo en México. Según el organismo, el temblor tuvo una magnitud de 6.5 y tuvo su epicentro a cuatro kilómetros de Rancho Viejo.

Descartan alerta de tsunami por fuerte sismo en México

Debido a la fuerte magnitud del sismo en México, se temía la ocurrencia de un tsunami en el océano Pacífico.

Al respecto, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú emitió un pronunciamiento, en el que aseguró que el movimiento telúrico no genera alerta de tsunami en nuestro litoral.

México Sismo Servicio Sismológico Nacional de México Guerrero USGS

