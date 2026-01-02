Fuerte sismo de magnitud 6.5 sacudió el sur de México

Un fuerte sismo de magnitud 6.5 remeció el sur de México esta mañana, reportó el Servicio Sismológico Nacional del país latinoamericano.

El epicentro del remezón -sentido a las 7:58 a.m. (hora local)- se ubicó a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, en el estado de Guerrero; a una profundidad de 35 kilómetros, indicó la entidad.

El movimiento telúrico fue sentido en varias localidades aledañas, causando pánico entre los habitantes.

Al cierre de este informe, no hay reportes de víctimas ni daños materiales.



El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) también notificó la ocurrencia del fuerte sismo en México. Según el organismo, el temblor tuvo una magnitud de 6.5 y tuvo su epicentro a cuatro kilómetros de Rancho Viejo.

Preliminar: SISMO Magnitud 6.5 Loc 15 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 02/01/26 07:58:15 Lat 16.70 Lon -99.49 Pf 10 km pic.twitter.com/NsZ1ffheAn — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 2, 2026

Descartan alerta de tsunami por fuerte sismo en México

Debido a la fuerte magnitud del sismo en México, se temía la ocurrencia de un tsunami en el océano Pacífico.

Al respecto, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú emitió un pronunciamiento, en el que aseguró que el movimiento telúrico no genera alerta de tsunami en nuestro litoral.



#ÚltimoSismoInternacional

INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO

02-01-26 08:58:18

Magnitud: 6.5 Mw

Referencia: 4 km NNW of Rancho Viejo, Mexico

Profundidad: 35.00 km

Fuente: USGS pic.twitter.com/aImgLN2VqA — Hidrografía Perú (@DHN_peru) January 2, 2026