Nuevo temblor en Áncash: sismo de magnitud 3.7 remeció Chimbote

Un sismo de magnitud 3.7 remeció la región Áncash esta mañana, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su página web.

El epicentro del sismo -sentido a las 8:16 a.m.- se ubicó en el mar, a 61 kilómetros al oeste de Chimbote; a una profundidad de 43 kilómetros.

Según el IGP, el remezón fue sentido con una intensidad de grado II-III en la escala de Mercalli en la ciudad de Chimbote.

Como se recuerda, el pasado sábado, 27 de diciembre, un fuerte sismo de magnitud 6.0 sacudió la región Áncash, dejando como saldo decenas de heridos y diversos daños en la infraestructura de la localidad.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0005

Fecha y Hora Local: 02/01/2026 08:16:00

Magnitud: 3.7

Profundidad: 43km

Latitud: -9.02

Longitud: -79.14

Intensidad: II-III Chimbote

Referencia: 61 km al O de Chimbote, Santa - Áncash — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 2, 2026

¿Se puede predecir cuándo ocurrirá un sismo?

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, hizo un llamado a la ciudadanía a construir en suelos seguros y con criterios técnicos, para reducir el riesgo sísmico.

“La amenaza sísmica en el Perú es real y permanente. No podemos evitar los sismos, pero sí podemos prepararnos. Construir de manera segura, respetando las normas técnicas y evitando zonas de alto riesgo, es una decisión que salva vidas”, advirtió.

El funcionario recordó que el Perú se encuentra en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, por lo que fenómenos como el sismo de magnitud 6.1 que sacudió Lima el pasado 15 de junio pueden repetirse en cualquier momento.

“No podemos predecir el momento exacto de un sismo, pero sí podemos anticiparnos a sus consecuencias si fortalecemos nuestra cultura de prevención”, señaló.