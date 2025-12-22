"Te quiero mucho": Bad Bunny y J Balvin se reconcilian con emotivo abrazo durante concierto en México

Bad Bunny y J Balvin se abrazan durante concierto en México el último domingo. | Fuente: Instagram (jbalvin)

Bad Bunny y J Balvin vienen siendo tendencia luego de que se reconciliaran en un concierto en Ciudad de México el domingo 21 de diciembre.

El popular ‘Conejo Malo’ estaba dando un último show en el Estadio GNP cuando el cantante colombiano apareció de sorpresa en la tarima provocando la euforia —y el bullicio— de más de 60 mil personas presentes en el recinto.

“Y ahora hermano, somos dos hombres que estamos dando la cara representando al latino a donde vayamos, y te deseo lo mejor, que Dios te bendiga”, manifestó J Balvin, quien lucía una chaqueta con los colores de la bandera mexicana (verde, blanco y rojo) y la figura de la Virgen de Guadalupe en la espalda.

Asimismo, Bad Bunny, quien viene realizando su gira Debí tirar más fotos, agradeció las palabras de J Balvin para luego cantar los temas que grabaron juntos: La canción, Qué pretendes, Si tu novio te deja sola y I Like It (grabada con Cardi B).

“Sabes que el sentimiento es mutuo, que te respeto mucho, que te quiero mucho y que igual, si en algún momento falté en algo, yo ya me disculpé hace mucho tiempo”, señaló el puertorriqueño.

Es así como el intérprete de Mónaco y Tití me preguntó confesó que ya había conversado con su colega para que venga a México.

“La gente no sabe, pero nosotros tuvimos una conversación hace varias semanas, pero estábamos esperando el momento perfecto para compartir tarima y qué bueno que fue aquí en México. ¡Colombia, México, Puerto Rico!”, expresó.

Por otro lado, J Balvin, de 40 años, afirmó estar “supremamente orgulloso” del trabajo que viene haciendo Benito Antonio en la industria musical. “Siempre supimos que iba a ser una de las estrellas más grande de la música (…) El pasado es pasado, hemos madurado, tanto tú como yo”, señaló.