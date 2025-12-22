Últimas Noticias
"Te quiero mucho": Bad Bunny y J Balvin se reconcilian con emotivo abrazo durante concierto en México

Bad Bunny y J Balvin se reconcilian con emotivo abrazo durante concierto en México.
| Fuente: Instagram (jbalvin)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

J Balvin apareció en el último concierto de Bad Bunny en México como parte de su gira Debí tirar más fotos. "Estábamos esperando el momento", expresó 'Conejo malo'.

Bad Bunny y J Balvin se abrazan durante concierto en México el último domingo
| Fuente: Instagram (jbalvin)

Bad Bunny y J Balvin vienen siendo tendencia luego de que se reconciliaran en un concierto en Ciudad de México el domingo 21 de diciembre.

El popular ‘Conejo Malo’ estaba dando un último show en el Estadio GNP cuando el cantante colombiano apareció de sorpresa en la tarima provocando la euforia —y el bullicio— de más de 60 mil personas presentes en el recinto.

“Y ahora hermano, somos dos hombres que estamos dando la cara representando al latino a donde vayamos, y te deseo lo mejor, que Dios te bendiga”, manifestó J Balvin, quien lucía una chaqueta con los colores de la bandera mexicana (verde, blanco y rojo) y la figura de la Virgen de Guadalupe en la espalda.

Asimismo, Bad Bunny, quien viene realizando su gira Debí tirar más fotos, agradeció las palabras de J Balvin para luego cantar los temas que grabaron juntos: La canción, Qué pretendes, Si tu novio te deja sola y I Like It (grabada con Cardi B).

“Sabes que el sentimiento es mutuo, que te respeto mucho, que te quiero mucho y que igual, si en algún momento falté en algo, yo ya me disculpé hace mucho tiempo”, señaló el puertorriqueño.

Es así como el intérprete de Mónaco y Tití me preguntó confesó que ya había conversado con su colega para que venga a México.

“La gente no sabe, pero nosotros tuvimos una conversación hace varias semanas, pero estábamos esperando el momento perfecto para compartir tarima y qué bueno que fue aquí en México. ¡Colombia, México, Puerto Rico!”, expresó.

Por otro lado, J Balvin, de 40 años, afirmó estar “supremamente orgulloso” del trabajo que viene haciendo Benito Antonio en la industria musical. “Siempre supimos que iba a ser una de las estrellas más grande de la música (…) El pasado es pasado, hemos madurado, tanto tú como yo”, señaló.

Bad Bunny y J Balvin cantaron juntos los temas: La canción, Qué pretendes y Si tu novio te deja sola.
| Fuente: Instagram (jbalvin)

J Balvin tras reconciliarse con Bad Bunny en México: "Celebro que estemos bien"

J Balvin no tuvo reparos en mostrar su alegría por reconciliarse con Bad Bunny. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el cantante de reguetón compartió un carrusel con las fotos y videos del reencuentro con el puertorriqueño de 31 años.

Asimismo, el colombiano escribió unas emotivas palabras que acompañaron el post que ya cuenta con más de un millón de reacciones.

"Hermano. El tiempo acomoda lo que el ego desordena. Hoy no escribo desde el ruido, escribo desde la calma", comenzó su dedicatoria JB Balvin.

"No todo lo que se separa es guerra, a veces es crecimiento. Y crecer también es saber volver sin rencor, sin máscaras, sin miedo. Hoy celebro que estemos bien, que la paz también se haga tendencia, que los ejemplos pesen más que los titulares. Te quiero Benito Antonio", agregó.

Cabe resaltar que esta fue la primera presentación conjunta de J Balvin y Bad Bunny luego un último concierto en el estadio Hiram Bithorn en Puerto Rico, el 2021. ¿Seguiremos viéndolos en próximos conciertos? Esperemos.

J Balvin sorprende al aparecer como invitado en el último concierto de Bad Bunny en México
| Fuente: Instagram (jbalvin)

¿Por qué se distanciaron Bad Bunny y J Balvin?

Bad Bunny y J Balvin se mantuvieron distantes en los últimos años luego de que ambos colaboraran en el álbum Oasis el 2019 logrando un gran éxito siendo primer lugar en los Billboard por ocho semanas consecutivas en las categorías Top Latin Albums y Top Latin Rhythm Albums.

Si bien no hubo una pelea pública, ambos marcaron sus diferencias creativas lo que hizo que ya no graben otro álbum juntos.

Mientras que el popular 'Conejo malo' optó por escribir canciones dedicadas a su natal Puerto Rico y componer temas basados en sus experiencias personales, J Balvin siguió haciendo colaboraciones para el género pop urbano con artistas internacionales logrando un gran alcance.

El 2022, el cantante de Medellín mencionó, según Billboard, un supuesto boicot en los Latin Grammy a considerar que el reguetón y otras manifestaciones no estaban siendo reconocidas por la Academia Latina de la Grabación lo que marcó aún más su lejanía de Bad Bunny y otros artistas que estaban a favor de los premios. 

