Harry Styles anuncia gira mundial 2026: estas son las ciudades y fechas confirmadas

Harry Styles anunció las fechas de su próxima gira internacional, con la que promocionará su nuevo álbum de estudio Kiss all the time. Disco, occasionally. El anuncio se realizó este jueves a través de sus redes sociales, donde confirmó una residencia en Nueya York y otras presentaciones en distintas ciudades del mundo.

Entre las paradas anunciadas se encuentran Ámsterdam, Londres, San Pablo, Ciudad de México, Melbourne y Sídney. Por el momento no se han revelado detalles adicionales sobre la venta de entradas ni posibles nuevas fechas.

Junto con el anuncio de la gira, el exintegrante de One Direction presentará este viernes Aperture, el primer sencillo de su nuevo disco.

Detalles de Kiss All The Time. Disco, Occasionally

Kiss All The Time. Disco, Occasionally será el cuarto trabajo como solista de Harry Styles. El disco estará compuesto por 12 canciones y cuenta con la producción ejecutiva de Kid Harpoon, colaborador habitual del artista.

La portada del álbum muestra a Styles con un vestuario de estilo vintage en un entorno natural nocturno, donde aparece colgada una bola de espejos, un artículo característico que cuelga en los techos de las discotecas.

El álbum ya se encuentra disponible para preorden en distintos formatos, entre ellos casete, CD y vinilos de colores variados. Además, el sitio web oficial del artista ofrece merchandising sobre este nuevo lanzamiento.

La gira anterior de Harry Styles

Harry Styles estuvo de gira durante casi dos años para promocionar sus álbumes Fine Line y Harry’s House. El tour, que comenzó en septiembre de 2021 y finalizó el 22 de julio de 2023 en Italia, se vio afectado por retrasos debido a la pandemia,

Harry’s House, su tercer álbum en solitario, fue lanzado en mayo de 2022 y recibió el premio Grammy al álbum del año.

Las redes sociales del cantante retomaron actividad a finales de diciembre, cuando compartió un video interpretando al piano su instrumental Forever, Forever durante la última fecha de su gira Love on Tour.

Ciudades y fechas confirmadas de la nueva gira de Harry Styles