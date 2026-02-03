Hombres G en Lima: precios y cómo comprar entradas para su concierto en el Estadio Nacional

A pedido del público, Hombres G regresará a Lima para reencontrarse con sus fans en un nuevo concierto en el Estadio Nacional. La preventa de entradas estará disponible a través de Teleticket desde el 4 de febrero, con un descuento exclusivo para pagos con tarjetas Interbank. El show cuenta con el auspicio de Radio Oxígeno.

Hace menos de un año, la banda española logró llenar el mismo recinto en una noche histórica. Ahora, el grupo liderado por David Summers se prepara para repetir la hazaña con un espectáculo que celebra más de cuatro décadas de música, éxitos y conexión con el público peruano. El concierto forma parte de la gira Los mejores años de nuestra vida.

Esta gira acompaña además el estreno del documental homónimo, una producción que repasa la historia, vigencia y energía de Hombres G. Se trata de una celebración de la amistad, la vida y la música, valores que han marcado la trayectoria de la banda desde sus inicios.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Hombres G en Lima?

Hombres G se presentará en Lima el jueves 29 de octubre de 2026, como parte de su gira Los mejores años de nuestra vida. El concierto se realizará en el Estadio Nacional y cuenta con el auspicio de Radio Oxígeno.

Con más de cuatro décadas de carrera, la banda ha sido un ícono del rock pop en español.Fuente: Instagram: @hombresgoficial

¿Cuántas veces se han presentado Hombres G en Perú?

Desde su primera visita al Perú en 1987, que desató una auténtica histeria colectiva, Hombres G ha construido una relación especial con el público limeño. A lo largo de casi cuatro décadas, la banda madrileña ha ofrecido más de 15 conciertos en Lima, pasando de ser un fenómeno juvenil a consolidarse como una leyenda del rock pop en español.

La conexión de David Summers y compañía con el público peruano alcanzó uno de sus momentos más emotivos durante su gira de agradecimiento en abril de 2025. En un Estadio Nacional repleto, el cuarteto reafirmó por qué Perú es considerado su segunda casa y recordó que fue este país uno de los primeros impulsores de su éxito internacional.

David Summers y el resto de Hombres G han ofrecido más de 15 conciertos en Perú a lo largo de su carrera.Fuente: Instagram: @hombresgoficial

¿Cuándo empieza la preventa y la venta general?

La preventa exclusiva de entradas será a través de Teleticket el miércoles 4 y jueves 5 de febrero, desde las 10:00 a. m., con hasta 15% de descuento pagando con tarjetas Interbank. La venta general comenzará inmediatamente después de finalizada la preventa.

Algunas de las canciones más conocidas de Hombres G incluyen 'Devuélveme a mi chica' y 'El ataque de las chicas cocodrilo'.Fuente: Instagram: @hombresgoficial

Precios de entradas para Hombres G en Lima

Estos son los precios de las entradas para el concierto de Hombres G en Lima:

Preventa Interbank

Platinum Central Numerado: S/290

S/290 Platinum Lateral Numerado: S/220

S/220 Occidente 1 Numerado: S/220

S/220 Oriente 1 Numerado: S/220

S/220 VIP Numerado: S/190

S/190 Occidente 2 Numerado: S/190

S/190 Oriente 2 Numerado: S/190

S/190 Preferencial: S/120

S/120 Tribuna Norte: S/80

Precio Full

Platinum Central Numerado: S/342

S/342 Platinum Lateral Numerado: S/259

S/259 Occidente 1 Numerado: S/259

S/259 Oriente 1 Numerado: S/259

S/259 VIP Numerado: S/224

S/224 Occidente 2 Numerado: S/224

S/224 Oriente 2 Numerado: S/224

S/224 Preferencial: S/ 142

S/ 142 Tribuna Norte: S/95

¿Cómo comprar entradas para ver a Hombres G en Lima?

Para adquirir tus entradas en preventa, sigue estos pasos:

Ingresa a Teleticket: visita la web oficial de Teleticket. Crea tu cuenta: regístrate con un correo electrónico válido y completa tus datos personales. Confirma tu registro: revisa tu correo y valida tu cuenta. Busca el evento: inicia sesión y busca el concierto de Hombres G en Lima. Espera en la cola virtual: aguarda tu turno para acceder al sistema de compra. Selecciona tus asientos: elige la zona y los asientos disponibles, luego completa el pago. Finaliza la compra: descarga tus entradas y verifica que los datos sean correctos.

(*) Recomendación: no compartas tus entradas con terceros para evitar posibles estafas.

