Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Harry Styles publicará este viernes el primer sencillo de su nuevo álbum

Harry Styles publicará este viernes el primer sencillo de su nuevo disco.
Harry Styles publicará este viernes el primer sencillo de su nuevo disco. | Fuente: Instagram
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El disco completo de Harry Styles, titulado 'Kiss all the time. Disco, occasionally', saldrá el próximo 6 de marzo con 12 canciones inéditas del cantante.

El cantante británico Harry Styles publicará el próximo viernes un nuevo 'single' titulado 'Aperture', el primero de su cuarto disco de estudio 'Kiss all the time. Disco, occasionally', que será su primer álbum en cuatro años.

Según anunció hoy la compañía Sony, el tema estará disponible para ser descargado a partir de la primera hora del viernes, exactamente a las 00.01 (GMT).

El disco completo del cantante tendrá doce canciones y saldrá el 6 de marzo, aunque la preventa ya está disponible en la página web de Sony Music y en las tiendas de música del mundo entero.

El artista, de 31 años, ya dio la pasada semana algunos detalles del disco, como la imagen de la portada del álbum, en la que se observa a Styles en una esquina, colocándose unas gafas de sol, sobre un paisaje oscuro y una bola de discoteca sostenida en el aire.

El disco completo de Harry Styles tendrá doce canciones y saldrá el 6 de marzo.
El disco completo de Harry Styles tendrá doce canciones y saldrá el 6 de marzo. | Fuente: Instagram

Harry Styles y las pistas de su nuevo álbum

Los rumores del regreso a la música de Styles se habían incrementado en los últimos días, después de que varias ciudades británicas y del resto del mundo amaneciesen la pasada semana con unos enigmáticos pósteres en los que se podía leer: 'We Belong Together' (Somos el uno para el otro).

Una frase con la que había cerrado un vídeo publicado en su canal de YouTube el 27 de diciembre, titulado 'Forever, forever', sobre su último concierto en Italia.

Tras el anuncio, el excomponente de One Direction ha cambiado su foto de perfil en Instagram, en la que aparece con unas gafas de sol naranjas y ataviado con un jersey amarillo, sobre una camisa de lunares y una corbata roja.

La carrera musical de Harry Styles

La carrera en solitario de Styles despegó después de abandonar la 'boyband' británica One Direction en 2016 y, un año más tarde, debutó con su álbum homónimo, 'Harry Styles', para después continuar en 2019 con 'Fine Line' y, por último, con 'Harry´s House' (2022).

Este último trabajo discográfico le valió numerosos reconocimientos a nivel global, como tres premios Grammy, incluido el de Mejor álbum del año, un galardón que también obtuvo en los premios Brit de la música británica.

Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
Harry Styles One Direction

RPP TV

En Vivo

Más sobre Internacional

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA