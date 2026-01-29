Hombres G regresan a Lima: la banda española vuelve al Estadio Nacional con concierto en octubre

Hace menos de un año, Hombres G llenó el Estadio Nacional con un concierto histórico. Ahora, la emblemática banda española se prepara para repetir la hazaña y confirma su regreso al Perú en octubre de 2026, con una nueva presentación que celebra más de cuatro décadas de música junto al público peruano.

El show en Lima forma parte de la gira Los mejores años de nuestra vida, un tour que celebra el presente artístico del grupo y reafirma su estrecho vínculo con el público latinoamericano. Con este regreso, Hombres G vuelve a uno de los escenarios más importantes del país.

La gira acompaña además el estreno del documental del mismo nombre, una producción que repasa la historia, la energía y la vigencia de la banda. Esta nueva etapa musical es una celebración de la amistad, la vida y la música, valores que han marcado su trayectoria desde sus inicios.

Con más de cuatro décadas de carrera, la banda ha sido un ícono del rock pop en español.Fuente: Instagram: @hombresgoficial

¿Cuándo y dónde será el concierto de Hombres G en Lima?

Hombres G regresará a Lima el 29 de octubre de 2026 como parte de su gira Los Mejores Años de Nuestra Vida. El concierto se realizará en el Estadio Nacional y contará con el auspicio de Radio Oxígeno.

Algunas de las canciones más conocidas de Hombres G incluyen 'Devuélveme a mi chica' y 'El ataque de las chicas cocodrilo'.Fuente: Instagram: @hombresgoficial

¿Cuándo empieza la venta de entradas para Hombres G?

La preventa de entradas se realizará a través de Teleticket el miércoles 4 y jueves 5 de febrero, desde las 10 a.m., con hasta 15% de descuento pagando con tarjetas Interbank.

Hombres G en LimaFuente: Instagram: @hombresgoficial

¿Cuántas veces se han presentado Hombres G en Perú?

Desde su primera visita al Perú en 1987, que desató una auténtica histeria colectiva, Hombres G ha construido una relación especial con el público limeño. A lo largo de casi cuatro décadas, la banda madrileña ha ofrecido más de 15 conciertos en Lima, pasando de ser un fenómeno juvenil a consolidarse como una leyenda del rock pop en español.

La conexión de David Summers y compañía con el público peruano alcanzó uno de sus momentos más emotivos durante su gira de agradecimiento en abril de 2025. En un Estadio Nacional repleto, el cuarteto reafirmó por qué Perú es considerado su segunda casa y recordó que fue este país uno de los primeros impulsores de su éxito internacional.

Hombres G, íconos del rock pop en español

Con una discografía de trece álbumes de estudio y más de 20 millones de discos vendidos en todo el mundo, Hombres G se fundó en 1982 en Madrid con David Summers como vocalista y bajista, Rafa Gutiérrez y Daniel Mezquita en las guitarras y Javier Molina en la batería. Durante los años 80, el grupo se popularizó en España y pronto su música cruzó fronteras, consolidándose como una de las bandas más emblemáticas del rock en español.

La historia de la banda empezó con una casualidad: David y Javier se conocieron mientras trabajaban como extras en un programa infantil. La amistad y el interés por la música los llevaron a grabar un EP de cuatro canciones con el sello Lollipop y, en 1985, firmaron con Producciones Twins para lanzar su primer álbum, Hombres G, que incluyó el éxito Devuélveme a mi chica.

Ese álbum debut, que contenía también otro de sus clásicos Venezia, catapultó a Hombres G al estrellato. En 1986 lanzaron La cagaste... Burt Lancaster, que incluyó canciones como Marta tiene un marcapasos y El ataque de las chicas cocodrilo, consolidando su éxito en España y Latinoamérica.

Desde entonces, el grupo ha lanzado trece álbumes de estudio y ha sido protagonista de siete libros y tres películas: Sufre Mamón (1987) y Suéltate el pelo (1988), dirigidas por Manuel Summers, padre de David, y Voy a pasármelo bien (2022), dirigida por David Serrano.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis