BTS en Lima: la boyband surcoreana adelanta las fechas de sus conciertos en Perú y de su gira mundial 'Arirang'

La agrupación surcoreana anunció dos conciertos en Lima para octubre, marcando su esperado regreso a los escenarios luego de casi cuatro años de pausa.

Atención, ARMY. La esperada llegada de BTS a Lima será antes de lo previsto. La exitosa boyband surcoreana confirmó este domingo, a través de su sitio oficial, nuevas fechas para su gira mundial Arirang, adelantando un día su debut en Perú.

El martes 13 de enero, BTS anunció su regreso a los escenarios con una gira internacional que marcará su reencuentro con el público tras casi cuatro años de pausa, periodo en el que sus integrantes cumplieron con el servicio militar obligatorio.

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook visitarán por primera vez Lima como parte del tramo sudamericano de la gira, que comenzará en octubre en Colombia y continuará por Chile, Argentina y Brasil.

BTS llega por primera vez al Perú

Desde su debut en 2013, BTS nunca había incluido al Perú dentro de su agenda internacional. La confirmación de Lima como una de las paradas del tour representa un momento histórico para los seguidores peruanos del grupo.

El anuncio de la gira coincide además con el lanzamiento de un nuevo álbum de la agrupación. La preventa del disco comenzó el viernes 16 de enero de 2026, mientras que su lanzamiento oficial está previsto para el 20 de marzo.

¿Cuándo serán los conciertos de BTS en Lima?

Según informó BigHit Music, agencia que representa al grupo, BTS ofrecerá dos conciertos en Lima los días domingo 8 de octubre de 2026 y lunes 9 de octubre de 2026

El anuncio se realizó el domingo 18 de enero, apenas cinco días después de que se publicaran las fechas iniciales del tour mundial.

Fechas confirmadas de la gira de BTS en Sudamérica

1 y 2 de octubre – Bogotá, Colombia

– Bogotá, Colombia 8 y 9 de octubre – Lima, Perú

– Lima, Perú 15 y 16 de octubre – Santiago, Chile

– Santiago, Chile 22 y 23 de octubre – Buenos Aires, Argentina

– Buenos Aires, Argentina 27, 29 y 30 de octubre – São Paulo, Brasil



¿Qué se sabe sobre las entradas para BTS en Lima?

Hasta el momento, no se ha anunciado la fecha oficial de inicio de la preventa ni de la venta general de entradas para los conciertos en Lima. No obstante, como ha ocurrido en giras anteriores, se espera que los miembros oficiales de BTS en la plataforma Weverse cuenten con acceso anticipado y beneficios exclusivos.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis