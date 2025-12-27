‘Las guerreras K-pop’ llegan a ‘Yo soy’ y avanzan a la siguiente etapa, pese a críticas por desafinación

El jurado reconoció el esfuerzo, la energía escénica y el reto asumido por el grupo, pero les pidió mayor preparación para estar a la altura del exigente público k-pop.

Yo Soy recibió a Las guerreras K-pop (KPop Demon Hunters, en inglés) en el escenario de los castings. En la popular película animada de Netflix hay un grupo que se llama HUNTR/X y está conformado por Rumi, Mira y Zoey. Las tres tienen una doble vida: de día son superestrellas del K‑pop, pero en secreto son cazadoras de demonios.

El grupo musical asociado a la plataforma son interpretados por las cantantes surcoreanas EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami. En esta ocasión, Fabiana, Mel y Michelle sorprendieron al jurado con su propuesta escénica, aunque no lograron librarse de críticas por problemas vocales.

Las participantes interpretaron el tema Golden, apostando por una puesta cargada de coreografía y energía. Sin embargo, las primeras devoluciones del jurado señalaron fallas en afinación y coordinación vocal.

Ricardo Morán fue directo: “La idea es matar a los demonios con el poder de su música y no con las desafinaciones. Fabiana y Bel desafinaron. Me ha gustado que armen coreografía, me hubiera encantado, pero no”.

Tras la observación, el trío presentó una segunda canción para intentar revertir la percepción inicial. No obstante, las críticas continuaron, aunque acompañadas de un voto de confianza.

Jely Reátegui comentó: “Honestamente, no me ha gustado cómo se ha escuchado. Las armonías no están bien, cada una por su lado. Falta ensamblar mejor. Pero les voy a decir que sí… bien dudosa, pero sí. Siento que el reto es grande y, si son rigurosas y ensayan, puede salir mejor”.

Por su parte, Carlos Alcántara destacó que aún hay aspectos por mejorar: “Me parece que deberían afinar muchas cosas. Hay muchos seguidores del K-pop y creo que van a estar contentos”.

¿Quiénes son las HUNTR/X de ‘Yo soy’?

Las participantes no son nuevas en el mundo artístico. Michelle ya había pasado por el programa hace ocho años interpretando a Luna. Mel es hija de Fernando Alcalde, imitador de Andrea Bocelli y finalista en 2013. Además, tanto ella como sus compañeras cuentan con experiencia en teatro, lo que se refleja en su desenvolvimiento escénico.

Pese a los cuestionamientos, el trío consiguió avanzar gracias a su esfuerzo, carisma y potencial, dejando abierta la expectativa sobre su evolución en próximas galas.

¿De qué trata ‘Las guerreras K-pop’?

La historia sigue a Rumi, Mira y Zoey, tres ídolos del K-pop que, cuando no están llenando estadios, ocultan un gran secreto: son cazadoras de demonios. Su misión es proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales. Ahora, deberán enfrentarse a su mayor desafío: una misteriosa boy band que en realidad está compuesta por demonios disfrazados.