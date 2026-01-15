Murió a los 55 años el 'Popeye brasileño', famoso por inyectarse aceite mineral en los brazos

Arlindo de Souza, el hombre que alcanzó popularidad como el 'Popeye Brasileño', murió el martes a los 55 años, según informó el medio G1. Natural de Olinda, al noreste de Brasil, Arlindo se hizo conocido a inicios de los años 2000 al participar en programas de televisión donde exhibía su físico, especialmente sus brazos, cuyo tamaño había aumentado tras inyectarse "aceite mineral".

También se hacía llamar Arlindo Anomalia o Arlindo Montaña y, según sus familiares, falleció a causa de problemas renales. De acuerdo con el informe, había sido internado en diciembre en el Hospital Otávio de Freitas, en el barrio de Tejipió, en la zona oeste de Recife.

Denis Gomes de Luna, sobrino de Arlindo, explicó al medio que su tío no pudo resistir tras sufrir un paro cardíaco.

"Fue hospitalizado con problemas renales. Uno de sus riñones dejó de funcionar y, en la semana de Navidad, el otro también falló. Sus pulmones comenzaron a llenarse de líquido. Ni siquiera llegó a hacerse hemodiálisis, porque sufrió un paro cardíaco. Aún no ha salido el certificado de defunción, pero creo que fue por una falla múltiple de órganos", afirmó.

Brazilian Bodybuilder Known as "Popeye" Dies at 55. Arlindo de Souza, the Brazilian bodybuilder famously nicknamed "Popeye" for his massive 29-inch biceps, has passed away at the age of 55. pic.twitter.com/ExILMd0il9 — Okavango News 247™ (@OkvangoEvlution) January 15, 2026

¿Quién fue el 'Popeye Brasileño'?

Arlindo de Souza se interesó por el fisicoculturismo y comenzó a entrenar desde adolescente junto a su hermano, quien murió tras ser víctima de un asalto. Según relató su sobrino, esa pérdida lo dejó muy afectado. "Empezó a enfocarse más en el entrenamiento, se juntó con algunas personas de su barrio y comenzó a inyectarse aceite hasta quedar de esa manera", contó.

Con el tiempo, su apariencia llamó la atención de productores de televisión y fue invitado a participar en distintos programas de Brasil. En entrevistas, Arlindo solía decir que sus bíceps llegaban a medir cerca de 73 centímetros.

De origen humilde, no terminó la secundaria y realizaba trabajos ocasionales como ayudante de albañil para mantenerse. Era soltero y no tenía hijos. Vivía con su madre, quien, según la familia, no fue informada de su fallecimiento debido a su avanzada edad y a sus problemas de salud.

En declaraciones pasadas recogidas por G1, Arlindo de Souza contó que comenzó a consumir anabólicos a los 20 años "porque quería verse grande". Además de los brazos, también se aplicó aceite mineral en el trapecio, a fin de aumentar aún más su volumen corporal.

“Popeye Brasileiro” morre aos 55 anos no Recife



Arlindo de Souza, conhecido como “Popeye Brasileiro”, faleceu aos 55 anos no Recife (PE). Ele ganhou notoriedade nacional por injetar óleo mineral nos braços, o que aumentou exageradamente seus bíceps e o tornou famoso na mídia. pic.twitter.com/TlWXd4kzuO — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) January 15, 2026

La familia considera que las inyecciones de aceite mineral pudieron afectar la salud del 'Popeye Brasileño'

De acuerdo con el medio, el uso de "aceite mineral" para incrementar el tamaño de partes del cuerpo es una práctica casera condenada por los médicos, quienes la consideran peligrosa por los riesgos que representa para la salud.

Para su sobrino, los problemas renales que llevaron a la muerte de Arlindo podrían estar relacionados con esas aplicaciones. "Creo que puede tener que ver, porque una cosa lleva a la otra", señaló.

El sepelio de Arlindo de Souza se llevó a cabo la tarde del miércoles en el Cementerio de Águas Compridas, en Olinda, donde familiares y conocidos lo despidieron.