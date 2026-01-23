"Las cuerdas han enmudecido": murió Francis Buchholz, bajista histórico de Scorpions, a los 71 años

Francis Buchholz, bajista histórico de la banda alemana Scorpions, falleció a los 71 años tras una batalla contra el cáncer. La noticia fue confirmada por su esposa, Hella, a través de una publicación en redes sociales, donde informó que el músico murió el último jueves "rodeado de amor".

"Con una tristeza abrumadora y el corazón destrozado, compartimos la noticia de que nuestro querido Francis falleció tras una batalla contra el cáncer. Partió de este mundo en paz, rodeado de amor", expresó su viuda a nombre de toda su familia.

"Tenemos el corazón hecho pedazos. Durante su lucha contra el cáncer, estuvimos a su lado, afrontando cada desafío como familia, exactamente como él nos enseñó", sostuvo.

En el mismo mensaje, agradeció a los seguidores del músico por su apoyo invaluable: "Gracias por su lealtad y amor inquebrantables. Ustedes le dieron el mundo, y él les devolvió su música. Aunque las cuerdas han enmudecido, su alma permanece en cada nota que tocó y en cada vida que tocó".

Tras conocerse la noticia, diversas figuras del rock expresaron sus condolencias a través de las redes sociales. Uli Jon Roth, el guitarrista de Scorpions, comentó: "¡Muy triste! Éramos amigos. ¡Mis más sinceras condolencias para Hella y la familia!".

¿Quién fue Francis Buchholz?

Francis Buchholz nació el 19 de febrero de 1954 en Hannover, Alemania. Descubrió el rock a los 11 años y comenzó a tocar el bajo a los 15, mientras aún cursaba la escuela secundaria. A inicios de la década de 1970, se integró a la banda Dawn Road junto a Uli Jon Roth, Jürgen Rosenthal y Achim Kirschning.

Posteriormente, los miembros de Dawn Road se unieron a Klaus Meine y Rudolf Schenker para formar Scorpions, donde Buchholz tuvo especial participación durante el período de mayor éxito del grupo.

El bajista participó en todos los álbumes lanzados por Scorpions desde Fly to the Rainbow (1974) hasta Crazy World (1990). Su trabajo quedó registrado en algunas de las canciones más reconocidas de la banda, como Rock You Like a Hurricane, Still Loving You y la famosa Wind of Change.

En años posteriores, Buchholz continuó activo en la escena musical. En 2012 salió de gira con Michael Schenker, exguitarrista líder de Scorpions, como parte del proyecto Temple of Rock. Además, participó en los álbumes Bridge the Gap (2013) y Spirit on a Mission (2015), grabados con dicha banda.