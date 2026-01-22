¿Una gira de Metallica y Megadeth juntos? Dave Mustaine deja abierta la posibilidad

Dave Mustaine fue uno de los miembros fundadores de Metallica, pero fue expulsado de la banda antes del lanzamiento del primer álbum, debido a sus excesos y a conflictos con James Hetfield y Lars Ulrich. Este evento decantó en la creación de Megadeth, legendaria banda de thrash metal y uno de los tótems del género.

A lo largo de los años, las diferencias entre Mustaine y sus excompañeros de Metallica no han sido secretas. Sin embargo, con el anunciado final de Megadeth, parece que puede hacer un punto de encuentro entre ambas agrupaciones.

De hecho, en una reciente entrevista con Revolver, el líder y fundador de Megadeth dejó abierta la posibilidad de emprender una gira junto con Metallica, lo que constituiría un auténtico hito en la historia del heavy metal.

“Creo que lo que tiene que pasar es una gira Megadeth/Metallica. Punto. Eso, estoy seguro, lo arreglaría todo. Podríamos salir. Pasar tiempo juntos”, refirió Mustaine.

No obstante, reconoció las dificultades que habría para emprender una gira con sus excompañeros de Metallica. “Sé que ellos no giran como nosotros. O sea, cuando salimos de gira, damos muchísimos conciertos”, indicó.

Es más, Mustaine dijo que no le molestaría reanudar la amistad con Hetfield y Ulrich. “Lo aceptaría, y creo que estaría bien revivir algunos de esos momentos. Pero creo que, como hubo mucho dolor y malentendidos durante nuestro tiempo juntos, sería difícil no seguir sacando el tema del pasado”, reflexionó.



El ‘Día de Megadeth’

La ciudad estadounidense de La Vergne, en el estado de Tennessee, decretó el ‘Día de Megadeth’, en honor a la banda liderada por Dave Mustaine.

El alcalde Jason Cole indicó que su ciudad ha decidido rendir tributo a la banda por sus “extraordinarias contribuciones a la música, su perdurable impacto cultural y su continua influencia en artistas y fans de todo el mundo”.

La comuna de La Vergne instituyó el 17 de enero como el ‘Día de Megadeth’ en reconocimiento a la legendaria agrupación, que acudió al Ayuntamiento de la localidad para la ceremonia, realizada el pasado viernes.

Esta ceremonia coincidió con la presencia de Mustaine y compañía en La Vergne, donde el fin de semana presidieron el evento Let There Be Shred, donde fanáticos pudieron escuchar en exclusiva el nuevo álbum de Megadeth, el último de su prolífica carrera musical.

Cabe mencionar que en La Vergne están ubicados los estudios donde Megadeth grabó esta producción, que se lanzará al mercado este 23 de enero.