"¡Eddie tuvo su momento!": así reaccionó Iron Maiden al final de 'Stranger Things'

Iron Maiden tuvo su momento en el capítulo final de ‘Stranger Things’.
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

La legendaria banda metalera dedicó un post al capítulo final de la serie de Netflix, en el que la canción 'The Trooper' acompañó un importante acontecimiento.

Iron Maiden no pasó por alto el final de la popular serie Stranger Things, en el que la legendaria banda de heavy metal tuvo una inesperada participación.

Stranger Things acabó, ¡y Eddie tuvo su momento! ¿Aún no has visto el final? ¡Disfrútalo ya en Netflix!”, fue el mensaje que posteó ‘La Doncella’ en sus redes sociales oficiales.

La publicación estuvo acompañada de una imagen de cabeza de ‘Eddie the Head’, la sempiterna mascota de la agrupación. Esto en clara alusión al Upside Down (Mundo del Revés), la dimensión paralela que aparece en la serie.

¿Cuál fue la participación de Iron Maiden en el capítulo final de Stranger Things?

[Alerta de spoilers] En una de las escenas finales de la serie, los protagonistas de Stranger Things estaban en su ceremonia de graduación de la escuela Hawkins.

Cuando Dustin Henderson va a recoger su diploma, toma la palabra y en pleno discurso se quita la toga, mostrando la camiseta del Hellfire Club.

Luego, le arrebata su diploma al director y le hace un gesto obsceno, cumpliendo así el deseo de su amigo, Eddie Munson, fallecido en la cuarta temporada de la serie.

Cabe destacar que en todo este segmento se escuchó la canción The Trooper, clásico de Iron Maiden, del disco Piece of Mind; uno de los favoritos de Munson.

