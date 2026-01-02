Ataque armado a ‘Carlos Miguel y Orquesta’: líder de la agrupación revela amenazas y teme que se trate de extorsión

Carlos Miguel Morales, líder de la agrupación ‘Carlos Miguel y Orquesta’, se pronunció tras el ataque armado que dejó a dos de sus músicos heridos. En declaraciones a RPP, el cantante contó que se encuentra acompañando a los familiares de las víctimas en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales, en el distrito de Comas, donde ambos reciben atención médica.

Morales no descartó la posibilidad de suspender temporalmente las presentaciones de la agrupación mientras sus colegas se recuperan. Además, señaló que no descarta que el atentado esté vinculado a un presunto caso de extorsión, ya que, según afirmó, viene recibiendo amenazas desde que inició el proyecto musical hace algunos años.

“Obviamente que era hacia mí el atentado, todo va directo conmigo, pero esto es una pesadilla. Lo primordial es la salud de mis chicos y, cuando estén tranquilos y recuperados, continuaremos. Me comentaron que fueron cuatro disparos”, expresó.

Pese a haber sido amenazado anteriormente, el líder de la orquesta aseguró que no realizó denuncias por temor a represalias. No obstante, hizo un llamado a las autoridades para que tomen medidas y brinden mayor seguridad ante el incremento de hechos violentos.

“Hubo una marcha donde estuvimos todos (en referencia a la ‘Marcha por la paz’), pero no nos escucharon. La verdad es que todos estamos expuestos a esto tan lamentable”, lamentó.

Dos músicos de ‘Carlos Miguel y Orquesta’ resultaron heridos

Un equipo de RPP llegó al citado nosocomio y conversó con los familiares del guitarrista Carlos Quispe Alvarez (58), uno de los músicos heridos.

Los parientes confirmaron que el hombre sufrió un impacto de bala en el abdomen y un roce de proyectil a la altura del cuello. Afortunadamente, se encuentra fuera de peligro, ya que los disparos no comprometieron órganos vitales.

Quispe Alvarez, quien venía trabajando desde hace tres años con ‘Carlos Miguel y Orquesta’, es un reconocido guitarrista en el mundo de la cumbia y ha trabajado para distintas agrupaciones a lo largo de su carrera.

El otro músico herido aún no ha podido ser identificado, pero se sabe que permanece hospitalizado con pronóstico reservado.