Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Motociclista fue asesinado a balazos en asentamiento humano de Independencia

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

La víctima llegó hasta el asentamiento humano Cruz de Mayo junto con otras dos personas, tras lo cual una de ellas sacó su arma y le disparó a sangre fría.

Lima
00:00 · 02:54
Independencia
Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del crimen y comenzaron con las diligencias. | Fuente: RPP

Un nuevo crimen sacude Lima. Esta vez, un motociclista fue asesinado a balazos en una calle del segundo sector del asentamiento humano Cruz de Mayo, en el distrito de Independencia, al norte de la capital.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron este violento crimen. En las imágenes, a las que tuvo acceso RPP, se ve llegar a tres personas a bordo de una motocicleta, tras lo cual dos de ellas descienden y se alejan unos metros, para presuntamente realizar pintas en las paredes.

En ese momento, uno de estos sujetos saca su arma y se acerca a la víctima, que se mantenía en la motocicleta, y le disparó a sangre fría. Consumado el homicidio, el sicario y su cómplice huyeron raudamente a bordo del vehículo.

Las cámaras de seguridad captaron cómo fue el homicidio.

Las cámaras de seguridad captaron cómo fue el homicidio.Fuente: Difusión

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, para realizar las diligencias correspondientes.

Los vecinos aseguraron que el joven asesinado no es conocido del barrio, por lo que presumen que fue traído al lugar con engaños para, luego, ser ultimado.

Al cierre de este informe, se esperaba la llegada del fiscal de turno, para que ordene el levantamiento del cadáver y su posterior traslado a la Morgue Central de Lima.

En tanto, los residentes invocaron a las autoridades de Independencia y a la Policía Nacional reforzar el patrullaje, ya que -sostienen- el asentamiento humano Cruz de Mayo se ha convertido en una zona muy insegura.

Te recomendamos
Informes RPP

Proética: La percepción de la corrupción en el Perú llegó a su nivel más alto en 2025

Un reciente informe de Proética no solo confirma que la ciudadanía percibe la corrupción como uno de los problemas más graves del país, sino que también expone una profunda crisis de confianza hacia las principales instituciones públicas. Más detalles en el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Independencia Inseguridad ciudadana Policía Nacional

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA