Motociclista fue asesinado a balazos en asentamiento humano de Independencia

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del crimen y comenzaron con las diligencias. | Fuente: RPP

Un nuevo crimen sacude Lima. Esta vez, un motociclista fue asesinado a balazos en una calle del segundo sector del asentamiento humano Cruz de Mayo, en el distrito de Independencia, al norte de la capital.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron este violento crimen. En las imágenes, a las que tuvo acceso RPP, se ve llegar a tres personas a bordo de una motocicleta, tras lo cual dos de ellas descienden y se alejan unos metros, para presuntamente realizar pintas en las paredes.

En ese momento, uno de estos sujetos saca su arma y se acerca a la víctima, que se mantenía en la motocicleta, y le disparó a sangre fría. Consumado el homicidio, el sicario y su cómplice huyeron raudamente a bordo del vehículo.



Las cámaras de seguridad captaron cómo fue el homicidio.Fuente: Difusión

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, para realizar las diligencias correspondientes.

Los vecinos aseguraron que el joven asesinado no es conocido del barrio, por lo que presumen que fue traído al lugar con engaños para, luego, ser ultimado.

Al cierre de este informe, se esperaba la llegada del fiscal de turno, para que ordene el levantamiento del cadáver y su posterior traslado a la Morgue Central de Lima.

En tanto, los residentes invocaron a las autoridades de Independencia y a la Policía Nacional reforzar el patrullaje, ya que -sostienen- el asentamiento humano Cruz de Mayo se ha convertido en una zona muy insegura.

