Agrupación ‘Carlos Miguel y Orquesta’ sufrió ataque armado en plena presentación en Carabayllo: dos músicos resultaron heridos

La agrupación ‘Carlos Miguel y Orquesta’ sufrió un sufrió ataque armado en plena presentación, a la altura del kilómetro 17 de la avenida Túpac Amaru, en el distrito de Carabayllo.

Según testigos consultados por RPP, la orquesta estaba desarrollando su concierto, cuando se pronto llegaron cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas. Los desconocidos sacaron sus armas y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra los artistas.

Fueron momentos de pánico entre los asistentes, que salieron despavoridos en distintas direcciones; hecho que fue aprovechado por los pistoleros para escapar con rumbo desconocido.

Producto del ataque armado, dos músicos de ‘Carlos Miguel y Orquesta’ resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia al Hospital Nacional Sergio E. Bernales, donde permanecen internados con pronóstico reservado.

